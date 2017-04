France: Qui VEUT FAIRE FERMER LE COMPTE DE CITESIC YOUTUBE ? Le Samedi 6 Octobre 2012 à l’Espace Chevreul de Nanterre, on a fêté les 30 ans de carrière de l’artiste camerounais BEN DECCA, un événement organisé par FIRST CLASS avec à sa direction PHILIPPE ESSAKA, étaient invités officiellement GRACE et DORRA DECCA, avec pour partenaires médias, SOPIEPROD, BEREG FM, CITESIC-YOUTUBE, PHAR EMPIRE n’existait même pas à cette période, étant donné que les recherches indiquent sa création en seulement 2013, Citesic-YouTube en qualité de partenaire de l’événement a publié les vidéos de la soirée sur sa chaîne YouTube, un montage spécial slows a été concocté et publié aussi à partir de trois vidéos en ligne actuellement mais pour combien de temps ?

#PharEmpire Ce Vendredi 31 Mars 2017, CITESIC-YOUTUBE reçoit un avertissement par mail issu de YouTube l’avertissant de la suppression de la vidéo faite à partir de trois scènes choisies pour illustrer la part du slow dans le spectacle.

D’abord SERVARTS PHAR EMPIRE créé en 2013 n’est pas un partenaire de l’événement du 6 Octobre 2012 et n’existe pas à l’époque au plan juridique.

Ensuite CHARLOTTE DIPANDA ne fait qu’une brève apparition de moins de 5 mn sur scène dans le concert dédié aux trente ans de carrière de BEN DECCA pour le remercier de l’avoir encadrée.

La scène qui dure 6 mn 30 a fait le buzz et suscité de la convoitise, mais Citesic-YouTube l’a capturée et il fallait avoir du flair pour l’immortaliser.

Ben Decca en concert à Nanterre -Spécial slows- Charlotte Dipanda

Cette vidéo n'est plus disponible suite à une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par Phar Empire. Votre vidéo a été retirée. Un demandeur nous a envoyé un avis juridique concernant le contenu protégé que vous avez utilisé dans votre vidéo. Par conséquent, nous l'avons retirée de YouTube. Avertissement pour atteinte aux droits d'auteur reçu.

Détails

contenu demandeur règle

Identifié manuellement. Phar Empire

charlottedipandaofficielle@gmail.com Vidéo retirée Demander une rétractation

Date d'expiration de l'avertissement : 29 juin 2017

Notification de contestation en attente d'examen



Puisque n’importe qui peut envoyer un avis juridique et obtenir la suppression d’une vidéo sur YouTube, comment peut-on encore soutenir la culture camerounaise si des producteurs fantômes comme SERVARTS PHAR EMPIRE se servent d’internet pour mener des affabulations et s’approprier le travail des cameramen qu’ils n’ont pas payés et que grâce à la ruse ils s’inventent auteurs de ce qui ne leur appartient pas ?

Sachant que trois avertissements successifs vont immédiatement entraîner la clôture définitive du compte Citesic-YouTube et une perte pour ses près de 7000 abonnés, que penser de ces procédés mafieux qui mettent définitivement la culture camerounaise en arrière ?

Je souhaite rappeler que FIRST CLASS producteur de cet événement n’a pas du tout apprécié cette tentative de détournement de son spectacle à des fins mercantiles et malhonnêtes.

Voici le nouveau montage des trois vidéos que je vous propose, en attendant que par un procédé lâche, SERVARTS PHAR EMPIRE obtienne à nouveau le blocage de cette vidéo, j’ai envoyé dès Vendredi 31 Mars 2017 une première contestation à YouTube qui n’a pas été validée pour insuffisance d’informations, j’en ai envoyée une deuxième avec les liens des trois vidéos qui composent le montage et qui sont disponibles sur YouTube.