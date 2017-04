Cameroun, MEETING DU 24 MARS 2017 BAFOUSSAM 1 er: MOT DU REPRESENTANT DES ELITES DE BAFOUSSAM 1er :: CAMEROON Permettez-moi avant de délivrer le mot des élites de m’acquitter d’un agréable devoir. D’abord, je rends infiniment grâce à Dieu - Tout Puissant, qui a rendu nos présences effectives à cette célébration. Ensuite j’exprime ma très profonde gratitude à à certaines personnalités qui ont œuvré de façon pratique à la tenue effective de ces manifestations festives et de réflexion prospective. Il s’agit de : - Président de la Section RDPC Mifi-Centre et Maire de Bafoussam 1er et ses collaborateurs et Adjoints, - Sous-Préfet de Bafoussam 1er qui a bien voulu autoriser cette manifestation, - Préfet du Département de la Mifi pour sa vigilance, désormais légendaire, aux bonnes meurs et pratiques dans sa circonscription administrative, - Gouverneur de l’Ouest et ses proches collaborateurs pour la paix et le dynamisme des activités économiques de sa Région, - Leurs majestés les chefs supérieurs Bafoussam, Balen, Bamougoum, Bapi, Badeng pour leurs contributions déterminantes

#Bafoussam1er au vivre ensemble dans cette circonscription. - Toutes celles et tous ceux qui ont contribué financièrement ou matériellement au déroulement des présentes festivités. 2 Ø Monsieur le Chef de Délégation départementale permanente du Comite Central Ø Autorités gouvernementales, politiques, administratives, universitaires, militaires, traditionnelles, judiciaires et municipales, Ø Mesdames, mesdemoiselles et messieurs en vos rangs, titres et grades respectifs, Il m’échoit l’insigne honneur de prendre la parole pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à la place des fêtes de la ville /maison du parti de Bafoussam ce vendredi 24 mars 2017, journée marquant le 32 e anniversaire du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). BREF APERÇU SUR L’ETAT DES LIEUX ET ACTES MAJEURS DU PRESIDENT NATIONAL DU RDPC Cette célébration intervient dans un contexte caractérisé d’une part par la poursuite de l’exécution des programmes de développement, d’autre part par des problèmes auxquels sont confrontés les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord dans une certaine mesure. Il est évident que le climat qui règne présentement dans la

plupart des localités desdites régions résulte des tentatives de déstabiliser les Institutions de la République, de mettre à mal la paix sociale et de vulnérabiliser la croissance économique du pays. 3 Les militantes, militants et sympathisants du RDPC de la Section Mifi-Centre en général et les élites de l’arrondissement de Bafoussam 1er en particulier condamnent toute manœuvre visant à déstabiliser toute localité du Cameroun. En revanche, ils soutiennent les efforts réalisés à l’effet de normaliser la vie socio- économique et politique de la Nation au premier rang desquels la création, par le Président de la République, de la Commission Nationale de Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme. En faisant de l’unité le premier terme de sa devise, le RDPC souligne le rôle essentiel de cette valeur dans la quête de la construction nationale puisque l’unité peut à juste titre être perçue comme le socle du progrès socio-économique, lequel progrès ambitionne le renforcement de la démocratie qui a pour principal corollaire la paix sociale. D’où la nécessité, chers militants et sympathisants de MifiCentre, de rester très vigilants par rapport à tout évènement perturbateur aussi bien endogène qu’exogène. Les décisions politiques et œuvres du Président Paul Biya, Chef de

l’Etat et Président National du RDPC concernent de manière triviale tous les domaines de la vie nationale et de la diplomatie. Certaines ont impacté directement et positivement le quotidien des militants et populations de Bafoussam 1 er . 4 Les réformes effectuées par le Président de la République au cours des dernières années ont visée notamment la modernisation du système politique, la dynamisation des institutions et la généralisation de la mise en œuvre à meilleur niveau de la gouvernance. Pour éviter des redites, je laisse le soin aux autres orateurs d’en citer les plus emblématiques. C’est aussi l’occasion idoine pour moi de rappeler que c’est dans un climat de paix que se déroule les festivités de ce jour et de rendre grâce à Dieu qui bénit le Cameroun au fil des temps. Il n’est pas superflu de réaffirmer ici que la paix et la stabilité observées dans notre pays sont savamment entretenues par le Président National du RDPC et Chef de l’Etat, Son Excellence Paul BIYA. L’APPORT DE L’ELITE DE BAFOUSSAM 1ER A L’ŒUVRE DE CONSTRUCTION NATIONALE ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL La deuxième grande articulation de mon propos (Excellence, Mesdames et Messieurs,) va concerner la contribution effective et à venir de l’élite au plan politique et de développement local. Les élites de

l’Arrondissement de Bafoussam 1er réitèrent le fait que la vision 2035 du Cameroun impulsée par le Chef de l’Etat constitue non seulement une véritable boussole pour l’émergence économique du pays mais un socle qui encadre l’industrialisation mieux le développement socioéconomique de la nation entière. 5 C’est ainsi les élites ont contribué au forum du développement de la ville de Bafoussam, socle boussolaire de l’élaboration de plan de développement urbain de cette agglomération. Le Comité scientifique était présidé par une élite de la Mifi (Pr Tamo Tatietse). Je ne reviendrai pas sur le rôle combien déterminant a joué cette élite pour l’atteinte des résultats positifs engrangés au cours des dernières années. Je signale simplement à titre illustratif les élections présidentielles qui ont été brillamment remportées en 2011 par le candidat Paul BIYA du RDPC dans l’arrondissement de Bafoussam 1er suivies des élections législatives et municipales au cours desquelles les candidats du RDPC ont également remporté. Ce qui constitue une preuve irréfutable du soutien indéfectible des élites de Bafoussam 1er aux idéaux du Renouveau national. Les élites de Bafoussam 1er, faut-il le souligner, doivent de concert avec les autorités politiques, administratives et traditionnelles de l’arrondissement de Bafoussam 1er , jouer un rôle déterminant pour l’atteinte des objectifs que le Parti s’est fixé pour 2018.Il s’agit notamment de contribuer de façon efficace et efficiente : - Aux inscriptions massives des militants et sympathisants RDPC sur des listes électorales en vue des prochaines échéances ; de façon pragmatique, chaque élite devrait suivre de près les 6 opérations d’inscription sur les listes électorales dans une sous-section,- En rapport avec les autorités compétentes, à la mise en place dans chaque sous-section, quartier et bloc d’un comité de vigilance qui rend compte régulièrement de la situation de leurs zones d’activité respectives.- A l’élaboration de la stratégie de surveillance de nos adversaires politiques aussi bien dans le message que dans l’action sur le terrain au profit des populations.

Au final, tout ce qui précède revient à affirmer de façon solennelle que nous devons nous mobiliser tous derrière le Président Paul Biya pour la consolidation de l’unité, de l’intégration nationale et de la paix sociale, gages du vivre ensemble camerounais dans l’harmonie et la performance économique durable. Vive le RDPC, son Président National, son Excellence Paul BIYA ; Vive la République du Cameroun ; Bon anniversaire ; Que DIEU nous bénisse.

Fait à Bafoussam, le 24 mars 2017