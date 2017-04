Cameroun, Vandalisme à la centrale thermique de Dibamba : 7 pylônes hors service. :: CAMEROON La localité de Dibamba à Douala est privée de 88 MW en moins dés ce lundi. Plusieurs zones d’habitation privées d’électricité.

La centrale de Dibamba est dans l’incapacité de délivrer à Eneo ses 88 MW de production. Une situation qui va se traduire par des interruptions de fourniture en électricité dans certaines zones d’habitation, notamment aux heures de pointe. Deux pylônes de la ligne de transport qui évacue l’énergie de la centrale thermique de Dibamba vers les centres de consommation se sont écroulés ce lundi sous l’effet des actes de vandalisme perpétrés sur ces ouvrages. Au total, ce sont 7 pylônes qui ont été vandalisés et mis hors service. Pour Eugene Ngueha, led’Eneo, « Les cornières sont ces barres métalliques qui structurent et soutiennent les pylônes à la base. Elles ont été démontées sur ces supports. Suite aux intempéries de cette nuit, deux de ces pylônes ont cédé et se sont effondrés »

Des délestages pour combler le déficit en électricité.

Par conséquent, les 88MW de puissance de cette centrale manqueront à l’appel dès ce lundi soir aux heures de pointe. Un déficit qui est de nature à provoquer des rationnements dans certains quartiers de la ville de Douala et au-delà. Tout en travaillant activement à un plan de réhabilitation de ces ouvrages, Eneo Cameroon a mis sur pied un dispositif d’urgence. Il consistera à installer des dispositifs provisoires pouvant permettre à la centrale de Dibamba de livrer à nouveau sa production au Réseau interconnecté Sud dans un délai de 5 à 10 jours. Les équipes d’exploitation d’Eneo s’organisent pour minimiser au mieux l’impact de cette situation sur le service public de l’électricité. Pour plus d’information, appelez au 8010, ou www.eneocameroon.cm.