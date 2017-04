Cameroun, Affaire des milliards empruntés à la Cbc: Les allégations de « Visions économiques » remis en question :: CAMEROON Selon le Directeur général de la Commercial Bank of Cameroon, Albert Kouinche, promoteur d’Express Union Sa et député à l’Assemblée nationale, n’a jamais emprunté une somme de quatre milliards dans cet établissement bancaire.

#«visionEconomique» Le 27 mars 2017, le journal «Vision Economique», a, dans sa livraison du jour épinglé Albert Kouinché, promoteur d’Express Union Sa et député à l’Assemblée nationale. A la lecture de la grande Une de ce journal, une accusation est dirigée contre le patron de la société de transfert d’argent. Celui-ci est accusé d’avoir emprunté la somme de quatre milliards à la Commercial Bank Cameroon (Cbc) du moment où Yves Michel Fotso (ancien Pdg de la Cbc et fils du milliardaire maire de Bandjoun, Victor Victor) y officiait comme directeur général. Célestin Tawamba, promoteur de Cinpharm est aussi indexé comme fossoyeur de la Cbc à travers cette information qui signale qu’il y aurait fait un prêt de sept milliards de francs Cfa.

Approché, Albert Kouinche croit être victime d’une «cabale médiatique orchestrée pour ternir sa réputation.» Il indique n’avoir jamais entretenu des relations d’affaire avec Yves Michel Fotso. « De près ou de loin, je n’ai jamais obtenu des facilités d’Yves Michel Fosto ou de la Cbc pour le lancement de mes affaires. Comme opérateur économique, je mets au défi toute personne qui pourrait prouver que je suis défaillant vis-à-vis des établissements bancaires de ce pays. Mes exigences de loyauté et de sincérité dans les affaires sont des leviers qui permettent de forger mon identité d’entrepreneur », soutient-il. De même, il tient à préciser que Victor Fotso l’a aidé avec des conseils florissants pour son déploiement comme chef d’entreprise. «Je suis à jour de mes engagements avec toute les structures bancaires», insiste-t-il.

Du côté de la direction générale de la Cbc, on est formel. Léandre Djummo, l’actuel directeur de l’établissement bancaire faire observer que les informations publiées par le journal «Vision Economique» ne reposent sur aucun fondement. Selon lui, le nom d’Albert Kouinche ne figure point dans le livret des débiteurs insolvables. Ce manager s’étonne des écrits contenus dans la livraison de «Vision Economique» du lundi 27 mars dernier. Et se demande bien si cette opération ne vise pas également à mettre du discrédit sur les actions entreprises pour donner un second souffle de vie à la Cbc après sa mise sur liquidation par la Commission bancaire de l’Afrique centrale(Cobac).