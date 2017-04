   ALLEMAGNE :: AWARDS DIASPO NIGHT DE FRANCFORT: PLUS DE 30 RÉCIPIENDAIRES POUR LA PLUPART LES ACTEURS MAJEURS DU MONDE CULTUREL AFRICAIN ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉ :: GERMANY

ALLEMAGNE :: AWARDS DIASPO NIGHT DE FRANCFORT: PLUS DE 30 RÉCIPIENDAIRES POUR LA PLUPART LES ACTEURS MAJEURS DU MONDE CULTUREL AFRICAIN ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉ Ils sont Kényians, Nigériens, Camerounais etc.. et vivent pour la plupart en Allemagne. Ils excellent pour chacun dans leur domaine respectif et contribue en leur manière au rayonnement de l'image culturelle de leur pays hors de leur frontière. Et comme la récompense vient au bout de l'effort, tous ont reçu avec enthousiasme les AWRDS pour encourager leur action et leur dévouement à la cause culturelle. En maître de cérémonie: Willy de Paris pour cordonner cette belle soirée riche en couleur.

#BelleSoiréeRiche