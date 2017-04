CAMEROUN :: Port autonome de Kribi : Le premier navire reste attendu :: CAMEROON Il faut encore attendre quelques mois supplémentaires, pour voir enfin accoster, le tout premier navire au port autonome de Kribi (PAK). L’événement prévu pour la fin du mois de mars, a un arrière-goût de « poisson d’avril ».

#PortAutonome Aucun navire n’a accosté au PAK. Annoncé par le top management pour la fin du mois de mars 2017, le rendez-vous tant attendu par les acteurs du secteur portuaire et les médias, n’a pas eu lieu. Au port autonome de Kribi, tout porte à croire que, l’on avait mis la charrue avant les bœufs. Sur place, se déroule encore des séances de simulations d’arrivées et de départs des bateaux, a-t-on appris.

Pourtant, au cours d’une séance de travail avec l’ambassadeur chef de délégation de l’union européenne au Cameroun, le directeur général du port autonome de Kribi Patrice Melom, déclarait que tout est mis en œuvre pour accueillir le premier navire avant le mois d’Avril. Une déclaration faite le 1er décembre 2016 dans la salle de conférences de la préfecture de Kribi. Ce jour-là, la direction générale du PAK faisait savoir que les quelques problèmes administratifs, fiscaux et techniques qui auparavant avaient ralenti l’évolution du projet étaient en train d’être résolus.

La phase des négociations des contrats avec des partenaires était presque bouclée. Le 02 février 2017, le directeur général du PAK a signé un contrat de concession des services de remorquage et du lamanage avec la société néerlandaise Smit Lamnaco a-t-on pu lire dans les colonnes du quotidien Cameroon tribune. Un acte qui traduisait une avancée significative vers la mise en exploitation du port.

Ce 02 février 2017, le PAK organisait trois événements : la tenue du conseil d’administration, l’installation des nouveaux responsables et la cérémonie de signature de deux contrats. Cependant la signature des contrats de concession avec le groupement Bolloré, CMA et CHEC pour le terminal à conteneurs reste toujours attendue.

Alors que, le port autonome de Kribi est présenté comme l’un des centres névralgiques de l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035. C’est de là que seront exporter les minerais, tels que: le fer, le cobalt, l’aluminium, les hydrocarbures etc., mais aussi les productions agricoles du Cameroun. C’est autour du port de Kribi que vont se regrouper les industries de transformation qui vont s’approvisionner en énergie auprès de la centrale à gaz en finition.

C’est encore vers Kribi que vont converger les voies ferrées qui transporteront les minerais, bruts ou transformés comme l’avait martelé le directeur du PAK en décembre 2016 lors des journées maritimes et portuaires à Douala. La phase I de ce projet a coûté environ 245 milliards FCFA et elle va générer 2000 emplois directs et 2000 emplois indirects.

Le terminal polyvalent d’une capacité d’accueil de 1,2 million de tonnes de marchandises par an et le terminal à conteneurs d’une longueur de quai de 350 mètres avec une aire de stockage de 14 hectares pouvant manipuler en régime normal 300 000 Twenty équivalent unit (TEU) par an, sont dotés chacun d’équipements aménagés.