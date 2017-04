CAMEROUN :: Créances : Une facture d’eau de 38 milliards qui embarrasse l’Etat :: CAMEROON Elle représente des impayés dus par les administrations publiques à CDE et à Camwater. L’Etat veut, quant à lui, rationnaliser et assainir sa consommation d’eau.

#LeauPotable La réforme intervenue dans le secteur de l’eau potable au Cameroun ayant abouti à la création de la Cameroon Water Utilities (Camwater) et de la Camerounaise des Eaux (CDE) semble donc avoir des difficultés à atteindre l’un de ses principaux objectifs, notamment l’autofinancement du secteur. Une fois de plus, c’est l’Etat qui est mis sur le banc des accusés, lui qui éprouve des difficultés à régler ses factures de consommation d’eau potable.

Conséquence, il cumule aujourd’hui des impayés de l’ordre de 38 milliards de FCFA. Le point sur cette dette de l’Etat vis-à-vis du fermier CDE dont le contrat arrive à échéance en mai 2018 et que l’Etat ne souhaite plus renouveler et de la Camwater était une fois de plus inscrit sur l’ordre du jour du Comité de suivi des contrats d’affermage et de concession du service public d’alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains du Cameroun, tenu le 31 mars 2017 à Yaoundé.

Pour le directeur général de Camwater, Alphonse Roger Ondoa Akoa, le ministre des Finances a été saisi sur la nécessité de procéder au payement en urgence de la dette du secteur de l’eau face à la situation de déséquilibre chronique observé dans ce secteur. Mais jusque-là, la réponse du ministre des Finances reste toujours attendue.

Des instructions auraient été données par la « très haute hiérarchie » pour l’apurement progressif de cette dette. Mais, ajoute-t-il, le ministre des Finances également été saisi pour le rachat des créances de la Camwater par une ou plusieurs institutions financières de la place. Néanmoins comme le reconnaitAkoa, « c’est un processus qui prend un certain temps, puisqu’il y a des études qu’il convient d’affiner afin que cette opération puisse aboutir à ce rachat effectif », mais affirme-t-il, le ministre des Finances est disposé à accompagner Camwater dans cette opération de rachat des créances.

Mais avant, une note a été adressée au Premier ministre sur la question de cette dette, selon les résolutions du dernier Comité de suivi des contrats d’affermage et de concession du secteur public de l’eau potable. Pour le ministre de l’Eau et de l’énergie qui préside les travaux, « plusieurs actions continuent d’être prises d’abord au niveau gouvernemental, notamment pour apurer la dette de l’Etat, en procédant au règlement des soldes des conventions des dettes croisées Etat-Camwater- CDE, procéder au versement de la subvention d’investissement allouée à Camwater ; et enfin veiller au rattrapage des paiements des consommations d’eau des administrations publiques ».

Avant de rassurer les opérateurs du secteur de l’eau potable que des pistes de réflexion sont en cours d’examen pour trouver des solutions pérennes. En rapport à ces difficultés financières, l’un des deux représentants du ministère des Finances à ce Comité explique l’insolvabilité de l’Etat par la surchauffe que connaissent les caisses de l’Etat depuis un certain temps. Il faut néanmoins rappeler qu’une provision de 25,2 milliards de FCFA a été prévue dans le budget de l’Etat de 2017 pour les secteurs de l’eau et de l’électricité. Mais il reste que cet argent soit effectivement mis à la disposition de ces secteurs, ce qui n’est pas un acquis.