FRANCE :: LA CONVERGENCE ACTION CONTRE BOLLORE MANIFESTE à PARIS ce 8 AVRIL 2017 Bolloré, le nouveau visage de la Françafrique....Des organisations de la société civile française et africaine organisent une après-midi de sensibilisation sur la nouvelle Françafrique entre les places Nation et République à Paris le samedi 8 avril 2017. La Convergence Actions Bolloré invite le grand public à y participer à partir de 14h00.

#LaConvergenceActions Il s'agira de sensibiliser l'opinion publique sur le fait qu'en Afrique, comme en France, une même menace - certes d'une magnitude différente - plane sur la souveraineté des États.

En effet là bas comme ici des secteurs stratégiques et parfois des pans entiers des économies passent sous le contrôle de prédateurs privés connus, avec l'assentiment des décideurs politiques. Quand est-ce que ces grands groupes français, BOLLORÉ notamment, mais aussi TOTAL, ou AREVA …. commenceront-ils à être responsables des drames humains causés par leur incapacité à se conformer aux valeurs dont ils se drapent dans leur politique sociale d’entreprise? Surtout quand mettront-ils fin à leur proximité assumée avec des régimes autoritaires?

Programme de la Manifestation: 14h00 : Regroupement Place de la Nation côté Boulevard Voltaire

15h00 :Début de la Marche en direction de la Place de la République le long du Boulevard Voltaire

17h00 / 20h00 :Rassemblement avec sensibilisation du grand public Place de la République

20h00 /23h00 : Animations culturelles et musicales (Musiques du monde et française)

QUI SONT-ILS?

La Convergence Actions Contre Bolloré est une plate-forme des organisations de la société civile française et d'origine africaine née à la suite de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre 2016 à Éséka au Cameroun. Un train de la CAMRAIL, filiale du groupe Bolloré avait déraillé, causant la mort de 79 personnes. Parmi lesquelles: Le Comité de Libération des Prisonniers Politiques (CL2P), Le SNJ CGT, Résistant Combattant du Kongo (RCK), Paris-République NUIT DEBOUT Assemblée de Coordination, L'Association des Patriotes Indignes du Congo (APIC), Le Conseil National de la Résistance et de la Transition du Congo (CNRT-Congo), 31 M, ATTAC PNO, ATTAC PARIS 12, ATTAC CENTRE, ATTAC PARIS 14, ATTAC NATIONAL, etc