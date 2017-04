RUSSIE :: Violente explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg ce lundi. Il y aurait au moins 10 morts selon les médias russes. :: RUSSIA Une explosion a eu lieu ce lundi dans la station Institut Technologique, à Saint-Pétersbourg (Russie).

«Selon les premières informations, 10 personnes ont été tuées et 20 blessées», a indiqué à l'agence Interfax une source au sein du ministère russe des Situations d'urgence.

#StationInstitutTechnologique Selon Ria Novosti, l'explosif «maison et de faible capacité», aurait été placé dans le wagon, entre des fauteuils.

Des images circulant sur Twitter montrent un wagon de métro dont l'intérieur semble dévasté et ses portes arrachées. La station de métro est envahie de fumée.

Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a assuré : «Les pouvoirs fédéraux et locaux vont faire tout leur possible pour assurer leur soutien aux blessés».