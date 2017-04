Cameroun, Nkongsamba: Voilà pourquoi cette femme sert un plat de cailloux à son amant :: CAMEROON Selon le dictionnaire du camerounisme, un "deuxième bureau" est une maîtresse. Au Cameroun, les "deuxièmes bureaux" ont pignon sur rue. Joséphine que tout le monde appelle affectueusement Mamie Jo fait partie de cette catégorie de femmes. Depuis quelques mois, elle mène une vie amoureuse avec Papa Paul. Et ce n´est qu´un secret de Polichinelle car même les jeunes délinquants de ce quartier de Nkongsamba le savent.

#MamieJo Tata Yo était là.......Ce soir là, Mamie Jo se rend chez son amant Papa Paul dont la femme légitime est allée en vacances. En route, elle fredonne une chanson de Lady Ponce: "l´homme c´est le ventre et le bas ventre". Elle a toutes les raisons du monde entier de siffloter car elle s´est fait belle comme jamais et a préparé le plat préféré de cet amant dont les conquêtes sont légendaires. Pour tout dire, Mamie Jo n´est pas la seule dulcinée, elle doit mettre souvent les pieds dans le plat pour le séduire et défendre sa place.

Et ce soir là, elle a concocté un menu de poulet braisé avec plantain frit accompagné d´un doux piment dont elle seule détient le secret dans ce quartier. Cette histoire est teintée de tristesse car cette bonne dame a privé ses propres enfants et son époux du délicieux poulet. Et pourtant elle est loin d´imaginer la suite de sa soirée amoureuse.

Chemin faisant, elle est obligée de s´arrêter pour dire bonsoir à une tante qui l´aperçoit depuis la fenêtre du salon et l´interpelle: "Jose, tu vas où jusqu´à tu ne nous dis même pas bonsoir ?"

Mamie Jo va s´arrêter mais prenant soin de laisser son sac à l´entrée pour éviter que la tante ne hume l´odeur suave de son poulet et ne cherche à comprendre la destination. Un jeune garçon fait son entrée et demande aux deux femmes un verre d´eau à boire. Ici, l´eau à boire est la chose la mieux partagée.

Après l´entretien avec la tante, le chemin continue. Arrivée chez Papa Paul, Mamie Jo commence par dresser la table: "L´homme c´est le ventre et le bas ventre" chante Lady Ponce à la radio. Oui l´amant a très faim et attend cette visite depuis midi. D´ailleurs il n´a pas le temps de faire de compliments relatifs à la nouvelle coiffure de sa chérie Jo. Et les sexy dessous qu´elle venait d´acheter, c´est pour plus tard. Très flatté et connaissant les prouesses culinaires de sa dulcinée, Papa Paul ouvre l´assiette et ne croit pas à ses yeux. Il vocifère, insulte...

Rétrospective: Alors que Mamie Jo causait avec sa tante, le groupe de jeunes délinquants avait aperçu le sac et humé l´odeur du poulet. Envoyant l´un d´eux pour détourner l´attention des deux femmes en demandant de l´eau à boire, ils ont eu le temps de vider le contenu de l´assiette et d´y mettre les cailloux. Mamie Jo n´avait rien soupçonné car son sac avait le même poids comme avant.

Furieux, Papa Paul jette Joséphine dehors et cette dernière n´aura pas la chance de lui présenter ses nouveau dessous sexy.

Cette belle dulcinée n´a pas eu le courage de porter plainte contre les jeunes délinquants, pour ne pas soulever les soupçons chez son époux, le seul qui jusqu´ici ignore la relation de son épouse avec son collègue Papa Paul.