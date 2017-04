France- Cameroun- Diaspora: Dr ARMAND NGHEMKAP & AGGEEX NABAB dans "Le BOEUF-BOURGUIGNON de JACKY MOIFFO" Habitué aux multiples luttes pour le bien être,et la santé des Hommes,c'est l'un de ces combats qui a emmené le Docteur Armand NGHEMKAP, sur le plateau de JMTV+, non seulement pour rappeler quelques précautions à observer, mais aussi et surtout pour nous parler du Symposium de la Diaspora Médicale Camerounaise en France, qu'abritera l'Ambassade du Cameroun en France, rue d'Auteuil à Paris, ce 8 avril 2017, sous le parrainage de SE Samuel Mvodo Ayolo, Ambassadeur de la République du Cameroun en France, dont le mot d'ouverture arrivera à 13H30.

#ArmandNghemkap Dans ce "Boeuf-Bourguignon de Jacky Moiffo", pour lequel le chantre de la lutte contre les morts subites dans le sport et autres AVC a convié la chanteuse au grand talent Aggeex Nabab, Dr Armand Nghemkap explique le but de ce Symposium qui a obtenu les déplacements de plusieurs personnalités du monde médical, venus de France, de Belgique et même du Cameroun.

L'Homme aux multiples facettes évoques, également, les différents thèmes qui animeront ce Symposium pour lequel il faudrait,en amont être inscrit pour obtenir l'une des trois cents places disponibles.