Cameroun:LE PRESIDENT ERIC NGUEMALEU AU CHEVET DE L’ARTISTE NATASHA BIZO :: CAMEROON Le dimanche 26 Mars 2017, le Président Eric Nguemaleu s’est rendu à SENS en Bourgogne en France, au chevet de l’artiste Natasha Bizo, dont la vie a été bouleversée par cette terrible maladie qu’est le cancer, et qui lutte, courageusement depuis plus de six ans contre elle.

#NatashaBizo Il était accompagné pour cette visite par les compatriotes Tchounkeu Florence et Alexis Engoué.

Le but de ce long déplacement (environ 900 km aller et retour) était d’apporter du réconfort à notre compatriote, lui faire comprendre qu’elle n’est pas seule, mais aussi de prier avec elle.

C’est une femme forte de caractère qui a cessé toutes activités (pour le moment) pour se soigner.

Malgré son état actuel, Natasha Bizo, FEMME COURAGE, a fait la promesse de se rendre à Bruxelles dès qu’elle en aura la possible.

La visite s’est achevée par une séance de prière.