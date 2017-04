   Cameroun,OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE LA POLICE EN POSTE FIXE DANS LA CIRCULATION: La comicodi interpelle Monsieur MARTIN MBARGA NGUELLE Délégué Général à la Sureté Nationale :: CAMEROON

Cameroun,OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE LA POLICE EN POSTE FIXE DANS LA CIRCULATION: La comicodi interpelle Monsieur MARTIN MBARGA NGUELLE Délégué Gén? Monsieur le Délégué Général,La Commission indépendante contre la corruption et la discrimination vous renouvèle ses compliments, et se fait un devoir d’attirer votre attention, sur l’attitude de vos collaborateurs en poste fixe pour gérer la circulation. Il s’agit particulièrement de ceux placés dans les carrefours où il existe des feux régulateurs du trafic.

#FeuxRégulateurs L’observation concerne d’abord la ville capitale de Yaoundé, où il faut se féliciter très sincèrement des efforts déployés par les autorités de la ville, pour placer des feux régulateurs dans les plus grands carrefours. Les habitants attendaient depuis longtemps.

Malheureusement, l’étranger qui débarque à Yaoundé, ne prendra pas plus d’une heure pour conclure à l’anarchie généralisée comme la culture des citoyens et citoyennes. Il lui suffit de se placer à un carrefour où il y a des feux, pour constater que les automobilistes, les motocyclistes et même les piétons, ne respectent rien. Mais là n’est pas le plus consternant.

Ce qui choque et aggrave le constat, c’est que cette délinquance ouverte se produit au vu et au su d’éléments de la police souvent en nombre, mais qui s’adonnent plutôt à des conversations entre eux, du congossa, sans aucun souci de rappel à l’ordre des fraudeurs. Allez voir au Capitole, au carrefour Tsinga/palais des congrès, à la poste, au carrefour Elig Essono. C’est décourageant

Il suffit de faire la remarque aux policiers sur leur défaillance, pour s’entendre dire des choses et des choses : On va faire comment ? venez le faire vous-même ; On n’a pas les moyens ..etc. C’EST GRAVE.

La police devrait sévir déjà dans la rue pour cet exercice élémentaire de respect des feux, sinon le Cameroun est perdu dans la culture de l’anarchie. Il faut craindre que certains de ces éléments ne mesurent pas ou n’aient pas conscience de leurs responsabilités, de leur force face aux délinquants, ce qui traduit les recrutements hasardeux et inappropriés dans le corps de gens sans vocation ni profil

La Commission qui respect ce corps et le soutien, attend des changements, une reprise en main, et vous porte sa très haute considération./.

Le Président de la Commission

SHANDA TONME

Médiateur universel