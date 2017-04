Cameroun, Dschang: Voilà pourquoi cet homme porte ses six gandouras à la fois ! :: CAMEROON Peut-on comprendre pourquoi un homme porte tous ses habits sous un soleil fracassant ? Sans doute pas. Cependant un seul homme, Mooh Tshang (nom changé), ce sexagénaire né et vivant dans la ville de Dschang a toutes les raisons d´arborer ses meilleures tenues à longueur de journée, bravant le soleil insolent. Il n´est pas "fou" comme beaucoup le pensent.

#MoohTsang Mooh Tsang arpente les rues de la ville, prend une pause à la gare routière où de nombreux voyageurs tirent leurs bagages par ci par là. Nombreux sont ceux parmi eux qui s´arrêtent pour se rassurer de ce qu´ils voient: un homme de petite taille portant six gandouras. Ses habits sont bien confectionnés, propres. Ce petit homme à la barbe blanche a un look soigné. Bref, il est loin de faire partie de dizaines de malades mentaux qui déambulent à longueur de journée au centre ville. Lorsqu´on lui demande pourquoi il porte six gandouras à la fois, sa réponse est claire et nette: "On m´a déjà volé les habits à la maison. C´est pour cela que je les porte tous." Mooh Tsang fait une pause avant de lancer ce défi: " Que le voleur qui se sent capable vienne les enlever sur moi ! "

Aussi loufoque que son approche puisse nous paraître, ce qui est sûr, c´est que cet homme a découvert son corps comme le seul moyen de préserver ce qui lui est le plus cher au monde, face à la criminalité grandissante dans cette ville universitaire.

Au moment où nous vous dressons le portrait de l´homme aux six gandouras, ce dernier vient d´acheter une septième tenue qu´il compte ajouter à sa collection quotidienne.