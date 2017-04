Cameroun,Emploi : Un portail pour les recrutements de la diaspora :: CAMEROON AfricaJobSource.com a développé un portail de recrutement veut solutionner le problème des chercheurs d?emplois, aider les employeurs à publier leurs offres d’emplois et à recruter les meilleurs profils. Même les universités et grandes écoles peuvent y publier leurs offres de formation. Présentation

#OffresDemploi Du nouveau pour les chercheurs d?emploi au Cameroun : Désormais, ils pourront être plus visible, grâce à un nouveau portail dénommé AfricaJobSource.com. Ce site va lui permettre de publier et ceci de façon gratuite son CV. A en croire Serges Merlin Sah le concepteur de ce portail, cette démarche va permettre aux milliers de camerounais en quête d’emploi et ne disposant pas toujours des moyens pour se « vendre » de le faire avec grande facilité. « Avec notre portail, chercher du travail ne devrait plus jamais faire partir des choses difficile dans la vie… » Précise M Sah sur un ton assez sérieux. Et même les employeurs trouvent leur compte avec AfricaJobSource.com. Il faut dire que ces chefs d’entreprise disposent là d’un espace pour publier leurs offres d’emplois. Et l’avantage est double pour l’employeur. « Il va trouver sur le site des milliers de profils de candidats, et il aura la lassitude de choisir le meilleur ; tout comme il peut publier son besoin en terme de ressources humaines « Pour dire simple, AfricaJobSource.com permet aux Employeurs de publier leurs offres d’emploi.

Les Universités, les Grandes écoles, les Instituts de formation ont aussi là un excellent moyen pour présenter leurs offres de formation. En effet, sur AfricaJobSource.com, le visiteur a une idée tout aussi globale sur tel ou tel cursus de formation disponible. « Une formidable avancée dans notre environnement ou l’on n’est pas toujours informé sur les opportunités de formation, les bourses et autres. Si allant sur Africajobsource.com j’ai toutes ses informations là, je valide... » Lance Mouluiom, un Doctorant à l’université de Yaoundé I.

Grace à son tableau de bord intégré, ce portail permet aux employeurs, aux instituts de formation et aux postulants de disposer d’une interface de gestion de compte et de communication personnalisée. Ce n’est pas que du virtuel. Africajobsource.com veut être aux côtés de tous ceux qui font recours à lui. « Nous, nous leurs proposons des services personnalisés, adaptés à leurs besoins » Promet-on à Africajobsource.com.