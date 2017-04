CAMEROUN :: Bertrand Mendouga : « Entre le Président Paul Biya et la Mvila Nord-Ouest, c’est un mariage de cœur et de raison » :: CAMEROON En prélude au 32ème Anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) qui se célèbre le 24 mars prochain, Camer.be est allé à la rencontre de Bertrand Mendouga. Celui-ci, décline dans ces lignes, la nouvelle dynamique qui anime cette entité politique du département de la Mvila, région du Sud.

#NouvelleDynamique Pouvez-vous Bertand Mendouga, nous dire qui vous êtes politiquement parlant ?

Bertrand Mendouga est un militant de la première heure, c'est-à-dire depuis la création du Rdpc en 1985, d’abord comme militant de base, tour à tour comme responsable dans les organes de base, puis deux fois, président de Section du parti. En somme, vous avez devant vous, un militant engagé et convaincu du Rdpc.

Quelle est Président, l’opportunité du thème, Nouvelle dynamique, consolidation des acquis et renforcement du militantisme de proximité, celui-là même qui est au cœur des 32 ans du Rdpc, est-ce en perspective des échéances électorales à venir ?

La nouvelle dynamique que vous évoquez à juste titre, est la boussole qui nous guide et nous oriente dans nos actions, notre engagement et surtout notre vision. Lors du dernier congrès du Rdpc en 2011, Paul Biya qui en est le Président national, avait prescrit aux militants une nouvelle dynamique afin de faire de notre formation politique, un parti avant-gardiste soucieux du développement du Cameroun.

Quant aux échéances électorales à venir, nous sommes plus que jamais prêts, et à tout moment, pour faire triompher notre parti, quelque soit le temps.

Les acquis de notre première Conférence conjointe de Sections des 26 et 27 février 2016, sont multiples. Toutefois, nous ne retiendrons que l’essentiel qui tourne autour de la vitalité dont jouissent les organes de base aujourd’hui ; le renforcement du contact permanent avec la base militante ; l’encadrement à tous les niveaux, des militants dans leurs aspirations.

La Section Rdpc Mvila Nord – Ouest est née du dernier renouvellement des organes de base de votre parti. Quel est Président, son bilan à ce jour ?

Effectivement, la Section Rdpc Mvila Nord – Ouest n’a qu’un an d’existence, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre d’années. Raison pour laquelle le bilan de nos réalisations parle de lui-même. Il serait d’ailleurs fastidieux ici de vous faire une énumération de nos acquis. Seulement, retenez que notre feuille de route a été suivie jusqu’au bout.

Et comment se porte le Rdpc dans votre circonscription politique, en l’absence totale de l’opposition ?

La Section Rdpc Mvila Nord – Ouest est intacte comme un bloc de granite, sans la moindre fissure qui puisse démontrer qu’elle ne va pas bien. La Mvila Nord – Ouest reste et demeure un bastion imprenable du Rdpc. Entre le Président Paul Biya et la Mvila Nord – Ouest, c’est un mariage de cœur et de raison.