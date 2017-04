Cameroun: L’Association Camerounaise des Instituts Privés d’Enseignement Supérieur (ACIPES) est née :: CAMEROON A l’instar des autres pays africains comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Mali ou le Benin, les promoteurs des Instituts privés de l’Enseignement Supérieur du Cameroun viennent de mettre en place leur première Association

#LenseignementSupérieur Il s’agit de l’ ACIPES, entendez Association Camerounaise des Instituts Privés de l’ Enseignement Supérieur portée sur les fonds baptismaux ce jeudi 23 mars lors de première assemblée constituante tenue a Douala

Ils étaient une trentaine de promoteurs venus de N’Gaoundéré, Bafoussam, Dschang, Yaoundé, Nkongsamba, Douala, Mbalmayo , Ebolowa…. -pour ne citer que ces quelques villes- qui ont décidé de mettre en place leur structure de concertation et de proposition pour la promotion et le développement de la formation professionnelle, technique, artistique dans l’enseignement supérieur au Cameroun .

Cette Assemblée constituante présidée par le Prince Emmanuel Ngassa Happi, promoteur de l'ISTTAM a également élu son Bureau Directeur composé de 11 membres ou l’on peut noter que Monsieur Gabriel Raoul DJANKOU NKUISSI, promoteur de l’ISMAM Nkongsamba a été élu Secrétaire général. Une reconnaissance pour cet ancien haut cadre des Nations unies et surtout pour son institut hissé 8ème meilleur institution du Cameroun en 2016. Notons que la présidence de l’ACIPES est assurée par Mr NGUEPI de l’ISTTI Douala et que le Bureau Directeur est élu pour 3 ans renouvelables et a établi son siège à Douala. L’ACIPES a sur la table des dossiers brûlants comme la préparation et la contribution au Forum de l’Education, la question du changement du régime fiscal des IPES et l’organisation des journées nationales de l’enseignement supérieur devant se tenir avant la fin de l’année 2017. Elle envisage également de coopérer étroitement avec les associations sœurs des autres pays.

Un beau projet dont nous espérons qu’il portera la promesse des fleurs.

Illustration photo: Le prince Ngassa Happi et le president de l'ACIPES se font servir le champagne par le nouveau SG de l' ACIPES