Cameroun, Télécommunications. Le règne de L’informel menace les emplois :: CAMEROON L’appât du gain et le champ de possibilités qu’offre la réalisation des infrastructures au Cameroun a vu l’arrivée d’entreprises sans agrément avec des techniciens sans certification.

#LeSecteur Le secteur des télécommunications au Cameroun a encore un vaste potentiel d’expansion, qui de ce fait offre aussi un grand vivier d’emplois. Dans le cas de la construction des infrastructures et l’installation des équipements des télécommunications, la règlementation exige des entreprises engagées dans ce travail, de disposer d’un agrément et à leurs techniciens d’être détenteur d’une certification de travaux en hauteur, etc.

Beaucoup de jeunes techniciens et ingénieurs diplômés de l’école nationale des postes et télécommunication et d’autres institutions extérieures sont engagés dans la construction des infrastructures et l’installation des équipements. Au préalable, ils se sont munis des certifications nécessaires et les entreprises créées par certains ont obtenu des autorisations du régulateur qu’est l’Agence de régulation des télécommunications(Art).

Si les salaires étaient consistant et la pérennité des emplois décents assurée depuis le début, il n’en va plus de même ces derniers temps avec la « guerre » des réseaux et des abonnés que se livrent les opérateurs de téléphonie mobile. En réalité le secteur s’est organisé en Opérateur, Équipementier, Entreprise installatrice qui construisent les sites, installent les équipements, chargent le trafic et mettent en production, Nexttel, Orange et MTN qui exploitent juste. Ces entreprises qui hier assuraient toute la chaine depuis la construction des infrastructures jusqu’à leur mise en service et la fourniture des services aux usagers, ont décidé de se séparer du premier volet pour se consacrer désormais à leur cœur de métier, les services.

Les sites aujourd’hui ont été vendus à un opérateur d’infrastructures qui s’appelle IHS Tower détenus par des libanais. Les principaux intervenants sont ZTE, Huawei, Ericsson, Alcatel, toutes des entreprises étrangères qui selon les techniciens et ingénieurs camerounais engagés dans cette activité avec toute les certifications et les agréments ont perturbé l’activité.

Salaire

Le secteur subit la baisse des prix des prestations, les activités sont exercées par des personnes qui ne sont pas des professionnels, exposant les techniciens camerounais à l’informel. Les techniciens « support site Gsm. »ne gagnent plus au delà de 250 000 Fcfa avec primes de rendements3. Or on leur demanderait des résultats de plus de 95 % dans un secteur où les bénéfices sont énormes, mais peu redistribués.

Les Pme camerounaises sont déclassé aujourd’hui par des entreprises nigérianes et ghanéennes qui offrent des services bon marché et fonctionnent sans l’agrément de l’Art, tous comme des « mercenaires étrangers » employés par des « project manager » c’est-à-dire des grands cadres des grandes boites de télecom qui créent des entreprises dans le sac et s’adjugent des marchés réalisés à bas coût par ces étrangers. Les emplois sont encore d’autant plus menacés que le système apprécié ici consiste pour cesà passer par des entreprises de placement de personnels ou sociétés d’intérim, qui proposent des personnels qualifiés ou non mais ne bénéficient pas des protections sociales requises.

Ces emplois sont assujettis au contrat à durée déterminée(CDD) qui se renouvellent tous les trois mois sur des périodes parfois supérieures à deux ans. Les récentes actualités ont mis au devant de la scène des revendications d’une vingtaine de chauffeurs et techniciens d’intervention sur site de télécommunication, victimes de licenciement abusifs et de démission forcée.

L’Agence de régulation des télécommunications(ART) reste interpellée autant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour la régulation rigoureuse du secteur, la surveillance des pratiques des entreprises d’intérim et la protection et la sécurisation des emplois.