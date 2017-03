Cameroun: Le MRC annonce une conférence de Presse sur la crise anglophone le 03 avril 2017 à Yaoundé :: CAMEROON Devant la persistance de la crise anglophone, que le MRC avait dès sa création en 2012 considéré comme l’un des problèmes politiques majeurs pour le vivre ensemble au Cameroun, et qu'il appelait déjà alors à résoudre par le dialogue, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun informe l’opinion nationale et internationale que son Président National, Maurice KAMTO, donne le lundi 03 avril 2017, à son siège sis au Dispensaire d’ODZA, à 10 heures 30 minutes précises, une conférence de presse sur le thème "LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET LA CRISE ANGLOPHONE".

#AnglophoneProblem La communication.

PRESS RELEASE

THE CRM informs the public and the international community that, in the face of the persisting anglophone problem that the party, on its creation back in 2012, had put forward as one of the major political problems regarding our living-together suggesting dialogue as the solution, Maurice KAMTO, National President will hold a Press Conference on Monday 3rd April 2017 exactly at 10.30 AM at the headquarters of the party behind Dispensaire ODZA.



The topic of the conference will be "THE INTERNATIONAL COMMUNITY AND THE ANGLOPHONE PROBLEM".



