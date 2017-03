Cameroun, AFFAIRE IBRAHIM BELLO: QUAND ON MONTRE LA LUNE, NOUS SOMMES ENCORE, BEAUCOUP TROP NOMBREUX A VOIR LE DOIGT... :: CAMEROON J'entends parler de justice populaire sur Vision 4, la Crtv - tiens, enfin, on en parle - et des ananas de Njombé et des patates de Massangam et des chenilles de Ngomedzap. Bref, d'un mélange peu ragoutant, type sauce indigeste. Oui parlons-en !

#ExigencesDunEtat Peut-être en quelques questions :

- Si tel était le cas, que disent les textes, ces documents, toujours des projets de loi du Gouvernement, jamais des propositions de loi venant des parlementaires, si bien ficelés, qui arrivent et ressortent en général de l'Assemblée nationale et depuis quatre ans du Sénat, en clair du Parlement, en l'état, des délits et crimes suivants :

* la vengeance privée, le fait de se faire justice par soi-même

* des sévices et tortures par un agent dépositaire de la force publique

* des délais légaux de garde à vue dans nos Commissariats

* de la prise en charge médicale de personnes détenues

- Pourquoi a t-il fallu attendre la sortie, lors de l'audience de rentrée de la Cour suprême, pour relayer en s'y alarmant, le propos du Premier président de la haute juridiction, rappelant " l’incompatibilité de cette pratique avec les exigences d’un Etat de droit ", pour s'en alarmer ?

Parlant des questions périphériques découlant de cette affaire :- Les Camerounais ont-il seulement vu l'état dans lequel se trouve, malgré la bravoure et l'esprit de sacrifice de certains personnels médicaux, nos hôpitaux et formations sanitaires dits d'arrondissement ou de district comme c'est le cas pour l’hôpital d'Ombessa ? Ce lit, sombre cercueil ouvert de zinc rouillé, sur lequel est posé un résidu de matelas avachi et crasseux, dévoilé par un film craquelé en plastique...Cette pièce, tout aussi glauque, sortie tout droit d'un croquis de goulag ou d'une esquisse sur les cachots de Mantoum.Depuis les affaires Koumatéké, Nkimi, la catastrophe d'Eseka, l'on pensait qu'avec le train d'annonces et d’inaugurations couvertes par la Crtv et Cameroon Tribune, le minimum serait assuré dans ces lieux.Il faudra repasser...- Avons-nous vu un seul reportage, une seule enquête ou un dossier de la rédaction dans les médias de service public, avant le drame de Koumatéké sur la zone de non-droit qu'était Laquintinie ou le mouroir qu'était l’hôpital d'Eseka avant la catastrophe dont nous attendons les conclusions de l'enquête ?

- Après une affaire qui défraie autant la chronique ou même une interpellation de citoyens sur des cas suspicieux, polémiques, confus, quel est le rôle des médias ? Attendre les alertes, la cohue, le venin et l'hystérie sur les réseaux sociaux et sous les chaumières pour s'en défier ou y sacrifier ou se saisir de manière prompte, responsable et juste de la question ?

- Quand des éléments de la Police sont mis en cause, suspectés ou pointés du doigt pour des bavures, des exactions ou des cas aussi graves que celui de Bello, quels dispositifs, procédures et garanties pour l'information des citoyens sont-ils mis en place par la Délégation générale à la Sûreté nationale ? Faut-il mille lunes, comme au temps de nos ancêtres, pour diligenter une enquête et éclairer l'opinion sur une mise en cause aussi sérieuse ?

Il arrivera peut-être un jour, après le déluge de nos aveuglements, hypocrisies, diversions et cautions à l’infâme, où s'échapperont des arches qui y auront surnagé, quelques clés de réponse à ces questions ébouriffantes. A condition de n'avoir pas perdu tous nos cheveux...