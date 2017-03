Cameroun: Psychose générale de la sorcellerie: Accusations fondées ou simple diffamation ? :: CAMEROON « Son oncle a enterré son utérus au champ, » ainsi justifie-t-on les difficultés de conception d´une femme désespérée. Si cette accusation est invraisemblable, ces cas de figure tentant d´expliquer les péripéties malheureuses de la vie sont récurrents dans notre société. Un sexe disparu, une ombre piétinée, un cancer "lancé", des dîners politiques saupoudrés d´histoires macabres et de poison... autant d´histoires qui meublent désormais le quotidien et l´univers psychologique de bon nombres de nos concitoyens.

#D´uneFemmeDésespérée Nous savons grâce à la psychologie sociale que la recherche des causes et l´attribution des responsabilités sont une préoccupation primordiale pour l´individu. Si les phénomènes de sorcellerie ont toujours défrayé la chronique, la tendance actuelle est préoccupante au regard des crises qui gangrènent nos sociétés.

Face à l´échec scolaire et professionnel, aux souhaits inassouvis d´accouchement, à la mort, la maladie, la pauvreté et au chômage, l´individu se jette dans la quête des causes et des responsabilités, une quête qui s´avère parfois périlleuse.

Nombreuses sont les jeunes filles qui peinent de nos jours à trouver l´âme sœur avec qui fonder une famille. Frustrées, certaines font vite recours aux explications supranaturelles, refusant de prendre en considération la vulnérabilité et les problèmes de chômage qui poussent les jeunes hommes à être de plus en plus réticents quant à l´engagement dans une relation durable ou à la fondation d´un foyer.

A ceci vient se greffer la frustration sociale, alors fruit d´un fossé criard entre une minorité nantie et une grande majorité qui croupit dans la pauvreté, la classe moyenne tardant à prendre forme. Ainsi, la réussite de l´autre devient suspecte. On refuse d´accepter les différents résultats chez des individus ayant fourni les mêmes efforts ou investi dans les mêmes conditions.

La mort, même si elle est la fin de toute vie humaine, rencontre différentes réactions allant de l´évidence jusqu´au déni total de la réalité. Chez nous, on ne meurt jamais pour rien. "On lui a lancé le cancer" entend-t-on déclarer de nos jours. L´absence d´une explication logique ou médicale vient alimenter dans certains cas ces superstitions. C´est rarement qu´une famille interroge le dossier médical de leur proche décédé. Rapidement on se jette dans une attribution de responsabilités, cherchant coûte que coûte le "coupable", lequel peut devenir l´objet d´isolation sociale voire de la vindicte populaire...

Cette tendance à accuser les uns et les autres dans de moments de souffrance extrême crée au sein des familles de la jalousie, de l´envie, du mépris, des conflits, de la méfiance mutuelle et nous pousse à interroger la place des nouvelles églises ayant pignon sur rue. Ces mêmes individus ramassés entre la tradition et le modernisme, entre l´église et la sorcellerie remplissent les églises les dimanches et les maisons des voyants les lundis, à la recherche des solutions pour leurs problèmes sans issue.