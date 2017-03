CÔTE D'IVOIRE :: AFRICAIN...NE NOUS HUMILIONS PLUS DE LA SORTE :: COTE D'IVOIRE Je ne suis pas ivoirienne mais je suis une femme. Cette femme qui aurait pu être votre maman, votre tante, votre épouse, votre soeur !!! A été humiliée et rabaissée sans menagement par les Africains eux même qui prônent certaines valeurs et passe leur temps à pointer les autres du doigt de tout leur malheur. Etre first Ladie c'est à vie, on la traite avec respect et dignité même en prison

#BêtesTresImprévisibles Quand on voit ce que les militaires Ivoiriens ont fait à cette grande dame après le coups d'État, on comprend que l'être humain bien qu'il soit doté d'intelligence!! fait partie de la pire espèce de bêtes tres imprévisibles et très sauvages. Il est en même temps capable de passer de l'instinct humain à celui d'un animal assoiffé sans aucune retenue. Il est aussi capable de réfléchir et de raisonner seulement quand ça l'arrange.

Arrêtons cher Afrique de nous rabaisser de la sorte.