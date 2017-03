Cameroun: Problème Anglophone : Voici pourquoi il est impossible de résoudre la crise Anglophone sans toucher à la forme de l’État :: CAMEROON De nombreux compatriotes de bonne foi hésitent encore et se posent à juste titre la légitime question de savoir pourquoi il serait absolument nécessaire de modifier la forme de notre État pour régler la question Anglophone.

#ProblèmeAnglophone Nous y avons longuement cogité nous-aussi, et partageons notre analyse par la présente.

Il importe de réaliser d’emblée que le problème Anglophone fut créé artificiellement et uniquement par le non respect des termes du traité de Foumban comme le témoigne entre autres la modification unilatérale de la forme fédérale de l’État en 1972. Il sera par conséquent impossible d’éliminer ce problème sans prendre le processus (chemin) inverse par lequel ce problème a été initialement créé.

En effet, voici pourquoi :

1. La forme centralisée actuelle de notre État résulte de l’abrogation du système fédéral qui existait déjà (de 1961 à 1972) et qui avait été mis en place avec la participation et la satisfaction des Anglophones tel que mutuellement convenu par écrit par les parties Francophones et Anglophone dans le traité de Foumban en 1961. C’est ce traité qui donna lieu à la Réunification des deux parties du pays la même (année 1961), sous un régime fédéral. Nos compatriotes Anglophones étaient satisfaits de ce régime constitutionnel qui leur permettait de gérer en toute autonomie leurs affaires et de s’épanouis paisiblement et en toute quiétude dans le cadre de leur culture d’influence anglo-saxonne. Par conséquent, le problème anglophone n’existait pas sous le défunt régime fédéral. La véracité de cette affirmation ne souffre d’aucune contestation. C’est un fait historique avéré qui ne souffre pas d’ambiguïté. Ceux qui contestent cette assertion de la vérité historique ont l’odieux (le fardeau) de prouver le contraire. C’est cette abrogation frauduleuse et unilatérale de la constitution fédérale pour imposer la présente forme centralisée et jacobine de notre État qui a donc créé le problème Anglophone de toute pièce. La modification en question de la forme de l’État ayant causé la création du problème Anglophone, il devient évident que seul le chemin inverse du processus qui a créé le problème peut résoudre celui-ci. Ce chemin inverse pour régler une fois pour toute le problème Anglophone passe inéluctablement par la modification de la forme problématique actuelle de l’État. D’où l’assertion que la modification de la forme actuelle de notre État est incontournable si nous recherchons honnêtement une solution définitive au problème Anglophone.

2. Une fois que le problème Anglophone a pris racine suite à l’abrogation frauduleuse du régime fédéral en 1972, la nouvelle forme de l’État (forme centralisée actuelle) n’a jamais été capable de le régler en plus de 40 années d’existence. Plusieurs commissions ont déjà été créées à cet effet par le passé en vain. C’est donc dire que la forme actuelle de l’État a déjà démontré à suffisance ses limites, son incapacité inhérente et intrinsèque à régler le problème Anglophone. Par conséquent, il est totalement futile de continuer à espérer qu’une solution miracle et satisfaisante du problème Anglophone soit trouvable dans le cadre de la forme présente de l’État. D’où une autre nécessité absolue de modifier la forme actuelle de l’État si nous tenons réellement à résoudre le problème Anglophone.

3. Un étalonnage élémentaire des solutions au problème similaire de la marginalisation dans d’autres pays du monde démontre invariablement et à suffisance que la solution satisfaisante retenue puise toujours sa source et son essence dans une modification de la forme de l’État pour instituer une décentralisation effective et efficiente, qui consacre l’autonomie des collectivités marginalisées ciblées.

La conjonction des trois arguments ci-dessus motive notre position quant à l’impossibilité de résoudre le problème Anglophone sans modifier la présente forme centralisée et jacobine de notre État pour y instaurer l’autonomie des régions. Nous sommes d’avis que cette autonomie sera mieux servie sous un régime fédéral qui a déjà été essayé dans notre pays avec succès par le passé de 1961 à 1972.

Nous ne pouvons pas bâtir le pays convivial, démocratique, souverain, uni, juste, prospère et maître de son destin dont nous rêvons tous en empruntant le chemin de la ruse, de la fourberie, de la duperie ou du banditisme politique contre notre propre peuple.

En cette ère de l’information et du village global, les Camerounais ont dorénavant eux-aussi accès aux informations sur leur histoire et sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il est futile de croire pouvoir continuer à cacher la réalité historique de notre pays ou celle du monde d’aujourd’hui à notre peuple.

Le peuple camerounais ne se laissera plus duper à chaque rendez-vous avec son histoire. Il est grand temps que ceux qui s’entêtent encore à mettre notre pays à feu et à sang afin de maintenir le statu-quo constitutionnel au seul profit du colonisateur étranger comprennent que les temps ont changé.

Il est présentement urgent de trouver un règlement pacifique et négocié au problème Anglophone. Toute inaction additionnelle du gouvernement pourrait pousser nos compatriotes anglophones à la radicalisation qui à son tour conduira

à la lutte armée et à la sécession, alors qu’une simple modification de la forme de l’État aurait suffi pour préserver la paix et notre unité nationale.

Ce faisant, notre pays pourra enfin se consacrer entièrement aux nombreux enjeux de son développement, au lieu de continuer à être perpétuellement distrait par des vulgaires et simples problèmes du vivre–ensemble, pendant que nos voisins à l’instar du Ghana, du Botswana, de la Zambie et du Kenya avancent sans nous.

Que Dieu bénisse notre pays.

Vive le Cameroun uni, juste, en paix et maître de son destin.

Michael Fogaing, Porte-parole de Diaspora pour la Modernité-Diaspora for Modernity

N.B: Diaspora pour la Modernité est une organisation de la société civile de la Diaspora camerounaise, pour qui l’indépendance des institutions démocratiques les unes des autres est la pierre angulaire de son activisme politique au Cameroun. Elle est Basée au Canada

