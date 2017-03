   ALLEMAGNE :: Hamburg-Wohldorfer str. 30 22081 : 09 April 2017, 16:30:00 Causerie avec le Prof. BITJAA KODY sur le multiculturalisme & Multilinguisme au Cameroun :: GERMANY

ALLEMAGNE :: Hamburg-Wohldorfer str. 30 22081 : 09 April 2017, 16:30:00 Causerie avec le Prof. BITJAA KODY sur le multiculturalisme & Multilinguisme au Cameroun Extrait du journal Le Panafricain plus :« Conformément aux programmes officiels d’enseignement des langues et des cultures nationales élaborés par le MINESEC, ces fonctionnaires des catégories A1 et A2 de la fonction publique, enseignent les valeurs culturelles propres aux quatre aires culturelles du Cameroun (sahélienne, grassfields, côtière, forestière), les spécificités des langues camerounaises, les langues camerounaises particulières et les pratiques culturelles communautaires. Ils enseignent chacun sa langue maternelle comme première langue aux locuteurs natifs et comme langue camerounaise d’ouverture à une autre culture aux non-natifs.

#LanguesCamerounaises Ils apprennent aux jeunes Camerounais que notre pays comporte 236 langues pour autant de cultures, identifiables par leurs croyances (prémonitions, interdits), leurs techniques d’adaptation culturales, de chasse, de pêche, de cueillette, ayant permis à leurs ancêtres de survivre durant des millénaires. Ces techniques adaptées aux contextes géographiques de chaque communauté gagneraient à être connues de tous avant d’être amendées, améliorées et avant qu’elles ne suscitent des innovations. À ce jour, chaque communauté nationale a déjà exposé ce qu’elle détient de précieux et de spécifique au plan des instruments et de rythmes musicaux, des arts culinaires, vestimentaires, etc. Ces arts et techniques ont été appréciés par la communauté nationale et certains ont été adoptés par tous en l’absence d’aucune législation. […] Chaque aspect culturel pris en référence dans une communauté quelconque peut ainsi être amélioré, industrialisé et devenir une source de revenus stable pour son promoteur, la communauté d’origine et la nation tout entière. Loin de constituer un handicap, notre diversité culturelle est une richesse incommensurable qui mérite d’être connue, exploitée, transformée et industrialisée. « Malép ma njagi ma nlamb bé nsok mbaha. L’eau quémandée chez la voisine ne permet pas de cuire le ragout de maïs » disent les Basaa. C’est à partir de sa propre culture que l’on peut prétendre à l’émergence. »

Date : Dimanche 09 Avril 2017 Heure : 16:30:00 – 19:00:00 Lieu : Wohldorfer str. 30 22081 Hamburg (U Bahn Dehnhaide)

Thème: Multiculturalisme & Multilinguisme au Cameroun

Moderator : Toubbe

L'invité Prof Bitjaa est Chef du Département de Langues et Cultures camerounaises de l'École normale supérieure de Yaoundé au Cameroun et sera à Hamburg sur invitation de l'UNESCO

Nos contact en Allemagne :

Seuleu, LSEULEUN@yahoo.DE,

Phone :

Skype : lseuleun374

Wehiong, wehiong@yahoo.fr