CAMEROUN :: Austérité, bureaucratie, corruption : Ce qui bloque le salaire des enseignants en grève :: CAMEROON Situation toujours tendue. Le calme ne règne pas ce mardi 28 mars 2017 devant l’immeuble qui abrite les services du ministère des Finances au quartier administratif à Yaoundé. Les enseignants qui ont assiégé ce ministère lundi dernier avec des pancartes, des affiches et le drapeau national pour revendiquer le paiement de leur salaire, y étaient encore nombreux hier.

#EnseignementsSecondaires Contrairement à lundi, ils ne sont pas venus pour manifester leur mécontentement dans la rue. Mais la colère était bien visible sur certains visages comme chez Hilaire Ngansop, l’un des grévistes qui témoigne : « Je n’arrive plus à nourrir mes deux enfants à cause de cette situation qui dure depuis trois années. Je suis enseignant dans un lycée de Bertoua, je suis déterminé à aller jusqu’au bout tant que mon problème ne sera pas résolu ». Hier au ministère des Finances, ces enseignants attendaient avec impatience les résolutions de la réunion qui était annoncée afin d’examiner leurs doléances.

« Si nous sommes encore ici, c’est parce que nous ne pouvons pas rentrer dans nos établissements scolaires sans argent, car nos poches sont vides. Lundi soir déjà, une première réunion s’est tenue au ministère des Enseignements secondaires sans qu’une solution soit trouvée à notre problème. » Hier il était question que le ministre des Finances leur donne la conduite à tenir. La rencontre prévue devait débuter à 15h30.

Mais les manifestants qui ont accouru en grand nombre dans ce ministère plusieurs heures avant le rendez-vous ont été installés dans une salle d’attente par les responsables du ministère. Il était question qu’ils y attendent le début de la rencontre avec le ministre Alamine Ousmane Mey. Les grévistes sont restés dans la salle d’attente jusqu’à 17h30, heure à laquelle ils ont décidé de repartir, déçus. Au sujet de cette rencontre avortée, Gisèle Ngo Nsom, explique : « Depuis 15h nous étions au ministère pour assister à la réunion, nous ne savons pas pourquoi le ministre ne nous a pas reçus. Mais ce 29 mars nous irons dans les services du Premier ministre exprimer notre mécontentement parce que nous sommes fatigués du dilatoire »

Ces enseignants des lycées d’enseignements général et technique revendiquent pour la majorité plus de 25 mois d’arriérés de salaires. Ils exigent aussi le paiement de leur prime de non logement. Les enseignants grévistes accusent surtout les responsables du ministère des Finances d’avoir mis en place un réseau de corruption et d’arnaque lors du paiement des rappels à certains enseignants.

Lors de la rencontre tenue lundi au ministère des Enseignements secondaires Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a annoncé la tenue d’une réunion tripartite entre le Collectif des enseignants indignés avec les trois ministères que sont : le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le ministère des Enseignements secondaires. Selon le ministre des Enseignements secondaires c’est au cours de cette rencontre tripartite dont la date n’a pas été annoncée que les solutions aux problèmes des enseignants seront trouvées.