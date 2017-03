ALLEMAGNE :: Sims Events présente "All in White Party 3" le 29 avril à Francfort avec l´artiste MEIWAY :: GERMANY "All in White Party 3", c´est la troisième édition de la fête en blanc marquant l´entrée tant attendue de l´été. Basée à Francfort, Sims Events est la structure événementielle du promoteur culturel Simon MBENDA qui donne au showbiz camerounais en Allemagne une touche particulière: planification méticuleuse, mode et style mis en exergue, bref l´invité et sa singularité au centre de l´événementiel.

#SimsEvents Un rendez-vous annuel devenu une tradition où les invités venant des quatre coins de l´Europe célèbrent leur particularité sous le dénominateur commun d´une même couleur, dans une atmosphère intense couronnée par une joie immense. Après la prestation de l´artiste ivoirienne TEEYAH, c´est le tour cette année (samedi 29 avril) du légendaire MEIWAY d´envoûter le public avec ses chansons qui transcendent les frontières.

Rendez-vous est alors pris pour le 29 Avril dans la ville boursière allemande à partir de 22 heures à la Friesstraße 20, 60388, à Francfort-sur-le-Main où au menu de la soirée attendent de surprises alléchantes que seul le patron de Sims Events sait si bien concocter pour ses invités

"Dress code": Blanc.

Pour plus d´informations et pour vos réservations, veuillez appeler: 015215810629, 015903033760