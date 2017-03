FRANCE-CAMEROUN-LITTÉRATURE: "LA PORTE DE MINUIT" DE FLORENCE TSAGUE SERA ENFIN DÉDICACEE A PARIS LE MERCREDI 12 AVRIL 2017 A PALA PALA MUSIC C'est enfin confirmé pour le bonheur des lecteurs et lectrices parisiens qui attendaient cette dédicace comme on attend un nouveau né. Mercredi 12 avril 2017 dans les locaux de PALA PALA MUSIC, dans le 18ème arrondissement de Paris à partir de 19h00, Florence TSAGUE laissera ses étudiants de l'Université de Wuppertal en Allemagne pour nous expliquer les quatre nouvelles captivantes et bouleversantes de ce magnifique roman "La Porte de Minuit" paru chez l'Harmattan il y a de celà quelques mois. Un bon moment avec la romancière pour échanger et dédicacer ce roman qui s'annonce depuis sa sortie comme un réel succès.

#UnBonMoment Pour toute information utile, PALA PALA MUSIC est situé au 35 Rue Myrha Paris 18ème

Tel: +33652387131 et +33651860581