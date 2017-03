FRANCE-CAMEROUN-DIASPORA: LES "CAMER DIASPORA AWARDS" ONT BIEN EU LIEU: C’ÉTAIT SAMEDI DERNIER DANS LA PETITE COMMUNE DE BEZONS EN RÉGION PARISIENNE Tous les ans à la même date, Dimitri MBAPPE et Génération diaspora rassemblent les acteurs majeurs de notre culture pour un moment de détentes et de récompenses. Cette année, la tradition a été respecté, et le gratin de la culture et plusieurs personnalités du monde associatif, politique et même des chefs d'entreprises ont vu leurs efforts récompensés. Retour en image sur cet événement qui a drainé du beau monde à Bezons, paisible commune du Val d'Oise en région Parisienne.

#ActeursMajeurs