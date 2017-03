CAMEROUN :: Prétendu rapatriement forcé des réfugiés : Le gouvernement exprime sa désapprobation :: CAMEROON Le sujet était au centre de l’audience accordée hier par le MINREX au représentant du Haut-commissariat pour les réfugiés.

#AutoritésCamerounaises Audience peu ordinaire que celle accordée hier en fin de matinée par le ministre des Relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella à Lazare-Etien Kouassi, le représentant du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun. La rencontre avec le représentant du HCR se tenait en effet sur hautes instructions du président de la République.

Et pour cause, Lejeune Mbella Mbella a tenu à « lui exprimer la vive désapprobation du gouvernement camerounais, suite aux déclarations excessives et infondées faites par le responsable de la communication de cette Organisation à Genève, faisant état de rapatriements forcés par les autorités camerounaises des réfugiés nigérians dans des zones et villages pas totalement sécurisés. Information largement relayée par les médias et réseaux sociaux », comme on peut le lire dans la note d’information rendue publique à l’issue de cet entretien par le ministère des Relations extérieures.

Mbella a saisi l’occasion de cette rencontre pour rappeler à son hôte les engagements du Cameroun en faveur des réfugiés, unanimement appréciés par la Communauté internationale, et le récent Accord tripartite du 2 mars 2017, Cameroun-Nigéria-HCR sur le retour volontaire des réfugiés nigérians.

A l’issue de la rencontre, le représentant du HCR a indiqué que l’organisme qu’il représente tient à retrouver sa place auprès des autorités camerounaises. « Je suis venu rassurer le gouvernement » a-t-il indiqué, non sans reconnaître que « le Cameroun a toujours maintenu cette tradition d’hospitalité qui lui est reconnue, que ce soit à l’Est pour les réfugiés centrafricains ou au Nord pour les réfugiés nigérians.

Le Cameroun a toujours maintenu ses frontières ouvertes à tous ceux qui étaient dans le besoin, le danger et qui sont venus chercher refuge » a souligné Lazare-Etien Kouassi