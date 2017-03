MONDE ENTIER :: Les gens ne s'aiment plus , de nos jours être gentille est considéré comme une faiblesse :: WORLD Notre monde est pollué par notre mauvaise conduite, nos envies matérielles qui détruisent nos émotions, nous rend aveugle face aux choses et moments plus importants que nous devrions placer dans chaque instant de nos vies, l'amour, le partage, la bienveillance, la politesse, le pardon, la fraternité.

#LaVie Le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons jour après jour, des moments de partages, d'amour et de fraternité, est sur le point de se briser de toute part, les gens ne savent plus s'aimer, au contraire les gens préfèrent ignorer leur sentiment en manipulant pour plus de pouvoirs, d'influences et de supériorité.

Oui le monde d'aujourd'hui nous fait perdre pied face à la réalité quotidienne de la vie.

On n'évolue pas beaucoup dans notre milieu à cause de la guerre du pouvoir, la guerre d'influence et les jeux d'intérêts.

Nous consacrons beaucoup de notre temps à des choses futiles et égocentriques, alors qu'il suffit d'être plus proche de ceux que l'on aime pour partager ce bonheur au plus grand nombre, mais malheureusement l'envie matérielle prend le dessus à chaque fois jusqu'à ce que nous nous perdions dans une abîme personnifiée.

La destinée de la vie, c'est cette recherche qui nous mène vers une simplicité de l'amour envers son prochain et non de se compliquer ni de se polluer.

Les gens ne s'aiment plus, et de nos jours être gentille est considéré comme une faiblesse. Quand l'on se regarde les uns les autres, chacun se pose la question "qu'est-ce que celui là peut me rapporter ?". A quoi peut-il me servir ?

Faut-il comprendre que les intérêts ont pris le dessus ? Faut-il comprendre que l'être humain n'intéresse plus les gens ? que leur regard se détourne des moments simples et précieux que la vie nous offre.

La course aux matériels nous fait perdre toute réalité. Nous avons tendance à oublier ce qui est important dans nos vies, ce qui nous maintient, ce qui nous épanoui dans toute notre splendeur d'âme, l'essentiel de nos vies. L'amour de soi même et l'amour du prochain.N'oublions pas que notre confiance naît auprès de notre famille, de nos amis, de l'amour qui éclaire notre vie, là est l'essence de la vie, la foi en l'humain, celle de grandir dans la responsabilité que l'on porte tout autour de nous à chaque instant de nos jours vécus.

L'expérience de la vie nous amène à faire face à certaines phases cachées de la vie que nous refusons de voir. Mais la vie en elle même est un don de Dieu. La vie est un ensemble de petites choses simples et agréables que l'on échange au quotidien avec beaucoup de plaisir avec des personnes qu'on aime. Des petits gestes sympathiques, des sourires aimables, des petits mots attentionnés et gentils qui agrémentent et stimulent notre quotidien, oui tout passe par là, nous n'avons pas besoin de nous surpasser pour aimer notre prochain. C'est une question de volonté . L'amour est la chose la plus plus simple et la plus facile à donner mais cela semble compliqué pour certains. Nous n'avons pas besoin de faire des tonnes pour être heureux ! Nous n'avons pas non plus besoin de connaître une personne pour lui manifester de la bienveillance. La vie est très simple, il ne faut pas se prendre la tête !!!! Une autre manière de s'épanouir dans la vie, c'est la simplicité avec laquelle on prend les choses et l'humilité avec laquelle on perçoit nos semblables ....

Une personne qui t'accepte dans sa vie s'impose à travers les actes qu'elle pose à ton égard. Une personne qui est avec toi te le fait ressentir par des sentiments profonds. Cela est naturel. Les mots ne suffisent pas. On ne peut prétendre être dans une relation et en même temps raser les murs à chaque fois qu'une situation se présente. Dans tout échange on s'implique humainement.