En savoir plus sur http://www.camer-sport.be/6635/7/CM/20/cameroun-affaire-hugo-broos-la-raaction-de-laurence-fotso-cameroon.html#g62yQp1b7APhmLRh.99

#ComitéExécutif Une grande Fédération c'est une fédération qui sait prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes et la Fécafoot est prête à le faire."

Cameroun, Affaire Hugo Broos: La réaction de Laurence Fotso :: CAMEROON Réaction: "La situation qui a conduit aux déclarations de M. Broos est inacceptable. Nous avons la confiance du Gouvernement , l'Exécutif ne laissera rien ni personne entraver ses actions et la mise en oeuvre de sa vision. Une résolution du Comité Exécutif du Lundi 27 mars avait déjà permis de constituer une commission de suivi (voir communiqué final).

Germany (Wesseling) Germany (Wesseling) fils du pays

Quand est-il du management qui aurait mal organisé les choses. quelles sont les mesures prises pour les sanctioner? c´est de cela qu´il fallait parler et non de l´organisation statique de la fécafoot. etc.