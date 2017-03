Cameroun - Politique : Le RDMC prend à témoin le peuple du Cameroun :: CAMEROON Le 15 mars 2017, Pr. PIERRE MILA ASSOUTE, Président du RdMC et du CNL, déterminé à regagner le territoire national pendant le semestre en cours et très attendu par les militants de notre mouvement et par de très nombreux Camerounais et patriotes, a commis dans le quotidien camerounais, " le Messager", une tribune ouverte reprise sur les réseaux sociaux, par laquelle il adresse une invite à la responsabilité d´Etat du régime de Yaoundé, en prenant date avec l'opinion.

#LeRdmc Dans cette tribune, à titre de rappel, il demande à M. BIYA de s’en aller du pouvoir ou à défaut, de provoquer des réformes électorales immédiates, en convoquant dans les deux mois qui suivent, au plus tard, un dialogue politique national inclusif, rendant immédiatement applicable une codification des réformes électorales irréfragables.

Il ne s agit pas à notre sens et suivant notre concept de gestion d'un 'Etat, d´une option facultative de notre vivre ensemble dans la paix.

Pour notre parti, il s'agit d´une contrainte politique d'intérêts supérieurs pour garantir la sûreté d´un environnement stable à plus de 23 millions de Camerounais.

Les récusations partisanes formulées contre Elecam et instrumentales de la justice, et les mauvaises règles du jeu électoral, sont dangereuses, davantage conflictuelles à l'aune d´ une échéance capitale à très haut risque, la présidentielle de 2018. Cette dangerosité oblige le RDMC à lancer cet appel ultime.

Pour la paix et la stabilité durables, ces assises sont souhaitables, impératives pour l'intérêt supérieur de notre pays, faut -il le redire...

L'autorité de décision au plus haut niveau, qui en jugera la pertinence, est priée de considérer cette démarche et d éviter toute forme d'esbroufe et d´arrogance habituelles.

Pour qu´elles donnent des gages de sincérité et soient crédibles, les dites assises devraient se tenir devant des témoins de notre Continent : Union Africaine et la Cemac.

Le Rdmc invite le régime en place à se donner la chance de discuter entre Camerounais, et de traiter définitivement des réformes électorales du Cameroun avant toute projection de l'élection présidentielle en 2018 afin d'en conjurer le malheur des lois actuelles.

Notre conviction au Rdmc, qui n'est pas seulement la nôtre, que les mauvaises élections menacent la paix et la stabilité institutionnelle, dictent notre exigence de la légitimité et de la légalité comme essence du pouvoir.

Les attentes du Rdmc et de ses électeurs, sont largement partagées par l'immense majorité de nos compatriotes qui aspirent à la paix et par de nombreux états-majors des partis politiques et de la société civile qui réclament un jeu politique transparent et véritablement démocratique...

L’expérience, d'une vie d'exil sacrificielle de plusieurs des dirigeants du Rdmc et au-delà de notre formation politique, de celle de nombreux compatriotes, de ces douze dernières années, depuis 2005, nous suggère une expérience riche...

Nous nous devrions d´éviter à tout Camerounais, d´être obligé de prendre la fuite de son pays pour des raisons politiques qui seraient subséquentes à un entêtement résilient aux réformes du code électoral et de l´usage de la police politique dans des opinions politiques...

Le Rdmc demanderait à qui de droit, très solennellement, avec la délicatesse et la courtoisie due à la charge suprême de notre nation, de ne pas céder à la tentation sophistique, d'enjamber cette ultime approche, dans le seul but négatif de privilégier une logique d´esbroufe ou de force essentiellement dé-programmable.

Des mesures plus radicales dans de telles conditions ne seraient plus évitables, au Rdmc et surtout au CNL, pour rétablir la souveraineté, la légitimité et la légalité au cœur du dispositif des fonctions d'Etat de notre pays.

Notre approche politique s'est toujours voulue républicaine et patriotique. Nous en avons donné la preuve.

La persistance du mépris et du statuquo mènera à la confrontation politique, le cas échéant et à la perte des conservatismes ...

Le présent communiqué recherche par conséquent un seul but clairement énoncé pour notre pays :

a-éviter le conflit politique par la transparence des élections,

b- parvenir à garantir un verdict de vérité et la neutralité protégée des structures et membres des organes intervenant dans les processus électoraux et singulièrement, pour la présidentielle de 2018 et suivantes.

Nos propositions des réformes sont à cette fin, claires et consignées dans le journal" le Messager" du 15 mars 2017.

Tout le monde le sait, les auteurs des actes que nous récusons radicalement aussi le savent, deux fois consécutives, la candidature à la présidentielle de 2004 et 2011 du Rdmc fut abusivement et arbitrairement bloquée et notre caution confisquée par les agents du pouvoir à cause des mauvaises règles électorales et sous le prisme de l'arbitraire d´Elecam et d´une Cour Suprême sous surveillance...

Le Rdmc l'a dit clairement : notre parti ne baissera plus pavillon devant les sbires du régime et ne fera plus low profil devant l'arbitraire électoral.

Au nom d´une paix finalement aujourd’hui ébranlée au Nord-Ouest, au Sud-ouest, au grand nord, en attendant le tour de l´Ouest, du Centre et l´Est, sur des désaccords profonds, nous avons tout sacrifié vainement, sans que cela arrête de compter des morts civils et militaires dans notre pays à cause des défaillances politiques continues.

Le Rdmc souhaite, au risque d’une escalade assurée, que notre proposition ne subisse pas le même sort que notre parti, exclu de la conquête du suffrage universel depuis 2004.

Les dirigeants du Rdmc et nos très nombreux soutiens dans le pays, restent ouverts à l´idée d'un dialogue inclusif possible.

Les militants, militantes, sympathisants et tous électeurs acquis aux idées de progrès dans 'un "nouvel avenir" de notre Peuple, sont invités à une veille de mobilisation générale pour faire la propreté politique et la paix durable contre le droit d' une prédation à vie.

Nous invitons notre Peuple au courage absolu pour soutenir la lutte pour la liberté et la démocratie

.

Il est venu le moment de défendre les couleurs de notre nation, en cas de besoin.

Le Président du Rdmc et du CNL

Par Ordre et copie conforme.

Le Secrétariat Général.