Match amical Cameroun - Guinée: Ventre affamé n´a point de bon résultat :: CAMEROON C´est l´autre raison évoquée par Hugo Broos, le sélectionneur belge des lions indomptables, pour expliquer la défaite, (1-2) de son équipe face á la très bonne et solide équipe nationale de Guinée, camer.be en match amical joué hier au stade Edmon Mechtens de Molenbeek, en Belgique.

#L´autreRaisonévoquée La goûte d´eau qui a débordé le vase du coach

« Mais quand Chaque fois, chaque fois il ya des choses pareilles qui arrivent, je m´excuse messieurs, c´est indigne pour moi. C´est ok. Mais les joueurs qui préparent le match d´aujourd´hui qui ne reçoivent pas le repas de midi parce que c´est des gens qui sont déjà pendant 10 jours, dans leur fauteuil et qui ne foutent rien, ca on ne peut pas accepter. C´est aussi pourquoi il ya eu une prestation pareille aujourd´hui. La préparation du match était très mauvaise, pas de notre faute. Si on nous dit qu´on se met á table, puis le personnel de l´hôtel nous dit excusez-nous messieurs l´hôtel n´a pas été payé".