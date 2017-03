Cameroun - Hugo Broos: " je vais bien réfléchir sur mon avenir " :: CAMEROON Après la défaite de ses poulains (1-2) contre la Guinée en match amical, hier á Bruxelles, c´est un Hugo Broos très remonté contre les responsables du football camerounais qui s´est exprimé lors de la conférence de presse d´après-match. Il se donne un de temps de réflexion sur son avenir sur le banc de touche des lions indomptables.

#HugoBroos Bien avant le coup d´envoi du match amical joué et perdu par les récents champions d´Afrique (1-2) face à la Guinée au stade Edmond Mechtens hier á Bruxelles, la presse sportive présente á Bruxelles avait été informée que le sélectionneur belge de l´équipe du Cameroun fera une déclaration après le match á l´hôtel des lions indomptables. Puis soudain, changement de lieu.camer.be La déclaration tant attendue et la conférence de presse auront lieu au stade même.

Tous pris á contre-pied

La presse sportive présente au stade Edmond Mechtens n´avait en tête qu´un seul sujet: avoir des clarifications sur la question, vraie ou fausse, des "07 mois de salaire impayés ». Erreur !le sélectionneur belge a plutôt fait le bilan de 12 mois de martyr que ses poulains, l´encadrement technique et lui subissent depuis qu´il est sur le banc de touche des lions indomptables.

" Il ya le téléphone rouge á Washington et Moscou; on l´utilise pour quelque chose qui n´est pas bien. J´ai mon carnet rouge et je l´utilise pour quelque chose qui n´est pas bien" lance Hugo Broos, la mine grave, la voix triste, en guise d´introduction. Et du coup, les uns et les autres se regardent. Un air glacial envahit subitement la belle,camer.be mais étroite salle de presse du stade, qui quelques minutes auparavant, bruissait d´éclats de rires et de commentaires d´après-match.

Ouvrant alors son livre rouge, Hugo Broos va ressasser aux yeux du monde les méfaits subis dans la tanière des lions depuis son arrivée: 02 heures d´attente dans l´avion parce que certains responsables voudraient le remplir avec femmes, copines et épouses; impossibilité de transporter les équipements pour le match amical France-Cameroun à Nantes parce qu´on a estimé que c´était trop cher; même raison avancée pour laisser les médicaments á Yaoundé. camer.be Des membres de l´encadrement technique qui ont pris le risque "patriotique" d´effectuer des dépenses pour le compte de l´équipe nationale, n´ont jamais été remboursés". Mais la goûte qui a fait déborder le vase est qu´on" n´a pas mangé ce midi" avant le match de ce soir contre la Guinée. " Je suis quelqu´un qui est professionnel, mais dans tous les sens, on me met les bâtons dans les roues"

La seule note de satisfaction du sélectionneur du Cameroun vient de ses joueurs qui ont su mettre en arrière plan la question des primes décidées sans demander leur avis lors de la Can Gabon 2017; des joueurs qui ont accepté de travailler tels des forcenés pour arriver á ce résultat que le Cameroun tout entier célèbre. Il a aussi félicité le professionnalisme de tout le staff, resté solidaire malgré la cascade d´incongruités camer.be et très proche des joueurs pour les pousser á plus d´effort.

Au regard de tout ce qui précède, Hugo Broos dit que l´équipe nationale du Cameroun mérite mieux car, si á chaque fois les mêmes erreurs se reproduisent, l´on a droit de se poser des questions. " Je n´ai pas dit que je vais démissionner, je vais bien réfléchir sur mon avenir. Je demande du respect pour ce groupe, pour ces joueurs et cet encadrement qui ont travaillé dur pour arriver là".