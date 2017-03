Belgique : les Lions indomptables du Cameroun humiliés ce mardi au Parker Hôtel de Bruxelles à cause d'une affaire de facture impayée (Texte et vidéo) :: BELGIUM Belgique : les Lions indomptables du Cameroun humiliés ce mardi au Parker Hôtel de Bruxelles à cause d'une affaire de facture impayée (Texte et vidéo) Chasser le naturel, il revient au galop. Les vieux démons sont de retour dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Il a fallu attendre la fin du match qui opposait les champions d'Afrique en titre à l'équipe nationale de Guinée pour comprendre les raisons de cette défaite (2-1) #LesVieuxDémons Lors de la conférence de presse d'après match, Hugo Bross le sélectionneur des Lions a tout lâché. Le Parker Hôtel situé en banlieue bruxelloise où sont logés les lions depuis le début du stage, a refusé l'accès, au restaurant dudit hôtel à l'équipe camerounaise pour une affaire de facture impayée. Suivre @camerbe



Du coup, joueurs et encadreurs étaient obligés d'attendre, ventre affamé pour finalement prendre leur repas quotidien sous le coup de 15h 30. "Je n'aime pas travailler dans des circonstances improfessionnelles et de manque de respect" a affirmé le sélectionneur du Cameroun Pour son avenir à la tête de la sélection nationale du Cameroun, Il se donne un temps de réflexion, mais ne démissionne pas a-t-il dit à la presse L'intégralité de la conférence de presse de Hugo Bross. L'intégralité de la conférence de presse de Hugo Bross. Prière de bien vouloir nous excuser pour la qualité visuelle de l'image

France (Brest) France (Brest) papataa Toujours la même rengaine dans ce pays. Qui gouverne vraiment au Cameroun?

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) zangalewa Refuser l'accès d'un restaurant à une équipe nationale: une vraie humiliation!!!

L'hôtel ne doit certainement pas avoir confiance au Cameroun...Cela est très grave.

Je crois que si nos officiels n'ont pas pu régler la facture, ça doit être à cause d'un coup des Français...

Je suis sûr que si on cherche bien, on va trouver un complot des Français contre nous dans cette sombre affaire...

Les Français-ci nous veulent même quoi non?????

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) zangalewa Je crois que les Français ont détourné les plus de 2 milliards de FCFA que nous avons empochés à la CAN récemment...

On va même faire comment avec la France???

salut tonton @zangalewa!!!

Belgium (Brussels) Belgium (Brussels) zangalewa Salut à Essengue,

Comment ne pas cibler l'imbécilité de cert de nos plus grands "intellos" ou politiques? Ils ne peuvent rien faire ni dire sans impliquer la France...

Toute argumentation au Cameroun n'est crédible, valable et acceptable que si l'on a accusé la France ou un autre pays occ...

Pour certains de ces kmers, si les "forces de l'ordre" tirent sur des manifestants au Cameroun (coe c'est le cas de nos frères anglophones), c'est sur "haute instruction" de Paris ...

D'autres encore attendent que la France vienne nous apprendre à ne plus torturer ou tuer nos propres compatriotes qui ne partagent pas nos idées ou la politique menée...