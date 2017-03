   Après la défaite des lions indomptables du Cameroun,Hugo Bross menace de démissionner (Vidéo) :: CAMEROON

A quand les sélections nationales européennes vont-elles venir jouer leurs matchs amicaux en afrique ? When will the European national teams play their friendly matches in Africa?

Cameroon (Douala) Cameroon (Douala) essengue

ça a déjà commencé!

c'est l'une des choses que les éto'o et autres dénonçaient...on a trouvé qu'ils étaient des indisciplinés...bientôt on dira que les hugo broos sont aussi des indisciplinés, surtout s'ils ne gagnent plus

on va les bannir et le cycle va recommencer avec les même tares

hein! on se contente de gagner la can, alors que le cameroun devrait déjà dépasser le niveau de la can et de gagner une ou plusieurs coupes du monde...mais les bouffons qui dirigent le foot au cameroun ne voient pas plus loin que le bout de leur nez

ils sont dans des bureaux toujours en train de fêter la can gagnée au gabon, comme-ci tout était accompli pour l'éternité

quand des fainéants dirigent le cameroun, ça ne peut que faire pleurer et regretter...joseph essingan owona, tombi haricot, et paul billard...fichez le camps!