   CÔTE D'IVOIRE :: Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo acquittée :: COTE D'IVOIRE

Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo acquittée

L'ancienne première dame ivoirienne a été acquittée dans son procès pour crime contre l'humanité tribunal d'Abidjan.

La Cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qu'elle jugeait depuis près de dix mois pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2010-2011.

#SimoneGbagbo "Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes" a déclaré le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d'assises.

Le procureur général du tribunal d'Abidjan avait requis la prison à vie contre l'ex-Première dame Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité.

Mme Gbagbo, dont la dernière apparition au tribunal remonte à fin novembre, était une nouvelle fois absente mardi.

Mme Gbagbo est jugée pour son implication présumée dans des tirs d'obus sur le marché d'Abobo, un quartier d'Abidjan favorable à Alassane Ouattara - rival de son mari Laurent Gbagbo à la présidentielle de novembre 2010 - et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime.

Ces crimes ont été commis lors de la crise qui a fait plus de 3.000 morts en cinq mois dans le pays, après le refus de M. Gbagbo de reconnaître la victoire électorale de M. Ouattara.

Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l'Etat", prononcée en 2015. Son mari est jugé de son côté par le Cour pénale internationale (CPI) de La Haye pour des crimes contre l'humanité commis pendant la crise de 2010-2011.