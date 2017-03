Cameroun, Lycée bilingue d’Ekounou (Yaoundé 4) : Un petit garçon de 5ème, sauvagement sodomisé par 03 élèves de 2nde :: CAMEROON La scène satanique, a eu lieu lundi dernier à 10h 30, lors de la 1ère la pause du jour. Alors que le gamin peine toujours à se mettre debout, deux des trois fils du Diable, ont été arrêtés, et le 3ème en fuite, est toujours recherché.

#PetitGarçon Scène d’horreur, spectacle satanique, répugnant et repoussant le lundi 27 mars dernier au lycée bilingue d’Ekounou à Yaoundé. Dans cet établissement secondaire public du 4ème arrondissement de la capitale, avons-nous appris, un élève de classe de 5ème dont nous taisons le nom en raison de son statut de mineur, a subi les appétits déviants et sataniques de trois de ses camarades de classe de 2nde.

Selon des témoignages, le petit garçon de 12 ans, s’est rendu aux toilettes à l’heure de la 1ère pause de la journée de classes. Il était alors 10 heures 30, nous renseigne-t-on. Ne se doutant de rien, le petit enfant de 5ème, est entrainé par trois gaillards de 2nde qui le mènent alors à la cabane voisine, profitant de l’absence du vigile, le maître des lieux. C’est ainsi que les trois fils de Sodome et Gomorrhe, nous confie une élève du lycée, se mettent à sodomiser le petit garçon.

Passant à tout hasard par là, affirme-t-on, l’un des surveillants généraux du lycée, est intrigué par des cris stridents émis par un enfant. Voulant en savoir exactement, il surprend les trois élèves de 2nde entrain de défoncer l’anus du gamin de 5ème. Le surveillant général, à en croire des sources concordantes, lance alors l’alerte, et deux des trois fils du Diable, sont arrêtés par les élèves. Le 3ème, plus vivace, échappe à la chasse de ses camarades, et parvient à prendre la clé des champs.

A l’heure où nous quittions les lieux hier mardi en fin d’après-midi, Camer.be s’est fait savoir que le petit garçon sodomisé, peine toujours à se mettre sur ses deux pieds, et ses parents, traumatisés. Quant aux deux contrevenants, en attendant d’être remis aux autorités judiciaires, ceux-ci, nous confie-t-on, méditent encore leur sort au commissariat de police d’Ekounou, à quelques mètres seulement des lieux de l’impardonnable crime. Le 3ème disciple de Sodome et Gomorrhe, lui, est toujours en cavale.