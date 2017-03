Cameroun Développement participatif : Le PNDP financera 420 microprojets pour sa phase 3 :: CAMEROON Eu égard au contexte sécuritaire difficile, le Programme national de développement participatif (Pndp) a dit devoir accorder primauté aux régions de l’Est et de l’Extrême – Nord du pays.

#MilliardsFcfa Face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé, la Belge Elisabeth Huybens, directrice des Opérations de la Banque mondiale (Bm) pour le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Gabon, l’Angola, Sao Tomé et Principe entre autres. Au cours de cette rencontre bimensuelle avec les médias, il ressort que 20 % des ressources financières allouées pour la 3ème et dernière phase du Pndp ont déjà été décaissées.

«Les fonds en question ont permis de financer à cette date, près de 420 microprojets dans l’ensemble des 360 communes couvertes par le Pndp 3 », a indiqué, le spécialiste Gouvernance de la Bm. Compte tenu de graves difficultés sociales que rencontrent les régions de l’Extrême – Nord et de l’Est à cause respectivement de Boko Haram et des incursions rebelles,a affirmé que la majeure partie des 420 microprojets, vont à ces deux entités territoriales du Cameroun. « Lesdits projets, a-t-il poursuivi, concernent les domaines d’accès à l’eau potable, l’éducation, la santé, la nutrition ; au gré des communautés concernées ». Et selon le spécialiste Gouvernance de la Bm, la 2ème phase du Pndp achevée en 2013, avait mis l’emphase sur les projets liés à l’accès à l’eau potable.

D’une durée de 05 ans, avons-nous appris, la 3ème phase du Pndp, est portée par une enveloppe de 133 milliards FCFA. Un financement qu’on dit supérieur à celui de la 1ère phase du Pndp (2004), avec 13,1 milliards F CFA ou encore en 2009 lors de la phase 2, avec 26,2 milliards FCFA. L’on précise encore que pour cette phase 3 du Pndp, l’Etat du Cameroun et l’Agence française de développement (AFD) apporteront ensemble, 32,7 FCFA, tandis que les bénéficiaires locaux devront contribuer à raison de 4,5 milliards FCFA, et la Bm, à concurrence de 45,9 milliards FCFA.

Nicolas Perrin qui est spécialiste principal en Développement social à la Bm a affirmé que l’enveloppe de cette phase 3 dite de maturation et de consolidation a été renchérie à cause de l’augmentation du nombre de communes bénéficiaires. Selon ce dernier, la 1ère phase du Pndp n’avait impliqué que 178 collectivités territoriales décentralisées, la 2ème, exclusivement les communes rurales, et enfin la 3ème, celle en cours depuis septembre 2016, toutes les 360 mairies que compte le Cameroun.