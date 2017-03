Cameroun, Mémorandum: Les huissiers de justice écrivent à Paul Biya :: CAMEROON Le collectif des huissiers de justice en attente des charges depuis une vingtaine d’années attire l’attention du chef de l’Etat sur leur sort. Réuni le 26 mars dernier à Yaoundé dans le cadre de leur assemblée générale, le collectif des Huissiers de justice en attente de charge (Hujadec) a focalisé l’essentiel de ses travaux sur la rédaction d’un mémorandum adressé au chef de L’Etat.

#LeCollectif Les participants lors de cette assemblée générale ont réfléchi sur la meilleure formule afin que leur cri de détresse parvienne urgemment au président de la République.

Dans ce mémorandum, le collectif des huissiers de justice en attente de charge souhaite que le président de la République puisse les nommer comme titulaires des charges dans certaines Cours d’appel du pays.

Bien que ces professionnels de justice ne soient pas à leur premier mémorandum adressé à Paul Biya, ils continuent d’espérer que le destinataire apportera une solution cette fois-ci à cette revendication qui date de plus de 20 ans.

« Nous sommes aujourd’hui 190 huissiers de justice sortis il y a 23 ans pour certains, 21 ans et 17ans pour les autres. Nous attendons toujours d’être nommés, croupissant avec nos familles dans une misère, une précarité. Au cours de cette longue attente plus d’une soixantaine d’huissiers stagiaires et huissiers en attente de charge sont décédés faute de soins à cause d’un manque de moyens financiers…. La plupart d’entre nous, sinon tous, ont atteint et débordé l’âge de 50ans certains approchent même 60 ans qui est l’âge de la retraite », écrit le collectif des huissiers de justice en attente de charges. Le collectif des huissiers de justice en attente de charge note dans son mémorandum que plus de 109 huissiers de justice en attente de charges sont sans titulaire depuis plusieurs années.

La dernière nomination d’huissiers de justice titulaire à certaines charges date de mars 2014 par un décret du président de la République.

