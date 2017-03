Devant ce qui apparaît jusqu’à lors comme un « débat interdit », un « sujet tabou », le Pr. Désiré Avom, doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion et représentant du recteur en mission en Italie, a indiqué que la conférence avait une vocation pédagogique et scientifique. « Beaucoup parlent du franc à partir des préjugés et de l’ignorance. Or il s’agit d’une question complexe. Nous voulons équiper nos étudiants pour l’analyse économique et scientifique », a-t-il prévenu. D’où le recours à lui-même, spécialiste de la coopération monétaire internationale, au Pr. Modi Koko Bebey, spécialiste du droit bancaire et financier et aux docteurs Thierry Mvondo et Landry Bikaï, tous cadres à la Banque centrale des Etats de l’Afrique centrale (Beac) pour apporter un éclairage sur les facettes de cette problématique.

I have not even read this article. But I think that even if this currency is not that bad, I believe that each country should be able to decide its destiny in monetary or other matters.





Je n'ai même pas lu cet article. Mais je pense que même si cette monnaie n'est pas si mauvaise que ça, je suis d'avis que chaque pays doit pouvoir décider de son destin en matière monétaire ou autre.