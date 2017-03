CAMEROUN :: Inquiétudes sur l’effondrement des immeubles à Douala :: CAMEROON La question est à nouveau posée suite à l’effondrement d’un mur de soutènement qui a fait, trois morts et trois blessés à Bonadouma Home, le lundi 20 mars 2017 dernier, dans la capitale économique.

#GénieCivil Et d’un. Pour l’année 2017, la ville de Douala vient d’être le théâtre d’un effondrement meurtrier à Bonadouma Home. Bilan, trois morts et trois blessés. Voilà qui vient remettre au goût du jour, l’épineux problème des permis de bâtir octroyés et des normes de qualités à respecter en matière de construction au Cameroun. Les spécialistes en bâtiment s’accordent pourtant à dire que, la construction d’un immeuble doit être contrôlée par un ingénieur en génie civil agréé pour les notes de calculs. Avant de délivrer un permis de bâtir, le promoteur d’un immeuble devrait se rassurer qu’un ingénieur en génie civil a certifié les plans ainsi que les notes de calcul.

Les notes de calcul font allusion, au calcul des ferraillages, au calcul du posage de ciment. Il faut également examiner la qualité des agrégats, c’est-à-dire la qualité du ciment, la qualité du sable parce qu’il y a des sables contenant de la rouille. Et s’assurer que l’origine des matériaux n’est pas douteuse, a expliqué Alain Ngué, ingénieur en bâtiment. Cet effondrement est le premier recensé de l’année 2017 à Douala.

A Yaoundé, dans la capitale politique, réagissant à cet accident survenu à Douala, l’Agence des normes et de la qualité (ANOR) a fait une sortie visant à sensibiliser les promoteurs sur les conditions à respecter avant de lancer un projet de construction. S’exprimant dans les colonnes du journal Cameroon tribune, Denis Leonard Piedjou, expert qualité des secteurs BTP et industries, par ailleurs conseiller technique N°2 à l’ANOR. Au nom du directeur général de ladite Agence, il a donné un point de presse, question d’apporter quelques explications à ce drame en particulier et partant, du problème d’effondrement d’immeubles au Cameroun en général.

L’expert qualité assure d’emblée qu’il y a un retard culturel par rapport aux questions de normes au Cameroun. Dans les BTP, le non-respect des normes va du choix des matériaux de construction à leur mise en oeuvre, en passant par les préalables aux constructions dont la réalisation des études techniques et leurs validations. Il faut en plus compter avec le choix des techniciens (maçons et autres) en charge de la réalisation.

Denis Leonard Piedjou, regrette alors le fait que « les populations ne sollicitent pas assez l’expertise des ingénieurs, construisent n’importe où sans tenir compte de la qualité du sol et de l’environnement, recrutent des techniciens sans qualification avérée, sollicitent des permis de construire pour un R+1 et se retrouvent à R+3 voire 5 ». Les conséquences sont donc connues et ils sont graves.

Sur les lieux de l’accident, un immense tas de gravats dominé par du sable fait office des décombres. Tout porte à croire à un mauvais dosage des matériaux. Toutefois, la plupart des promoteurs d’immeubles se plaignent de la cherté des matériaux de construction. Peut-on vraiment bien construire à moindre coût?

A cette interrogation Alain Ngué répond : « ce qui induit en erreur certains promoteurs d’immeubles c’est le mimétisme et l’ignorance. Il faut construire comme l’autre, sans savoir quelles sont les ressources financières de celui-là. Alors ce qui arrive souvent est que, le technicien vous communique le prix de 100 millions FCFA.

Le propriétaire lui propose 90 millions FCFA, ce dernier répond qu’on va se battre pour que votre ouvrage pousse du sol. Quand l’ouvrage monte, le propriétaire revient d’un voyage en occident avec les modifications à faire en rapport avec les images vues pendant son séjour, le technicien s’exécute pourtant ces modifications n’ont pas été calculées et puis un beau jour, le bricole s’écroule ».

Les structures qui délivrent les permis de construire doivent disposer de gendarmes pour veiller au respect des prescriptions desdits permis de construire. Un doigt accusateur est pointé sur l’Ordre national des ingénieurs de génie civil et l’Ordre national des architectes et urbanistes.