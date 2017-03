135 000 noms de domaine enregistrés au Cameroun sur l'extension.cm :: CAMEROON Ce chiffre est en hausse, en comparaison des 180 noms de domaines qui existaient en 2009, mais en dessous des attentes de l’Antic.

#ContenusLocaux A ce jour, exactement 135 671 noms de domaine sont enregistrés au Cameroun et utilisent l’extension « .cm. », d’après des estimations de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC) sur l’extension nationale des domaines. Ce chiffre est en hausse, si l’on le compare aux 180 noms de domaines existants en 2009 (c’est l’année où l’État avait transféré le .cm de la Camtel à l’Antic), mais en dessous des attentes du régulateur des activités de sécurité électronique au Cameroun. Comment comprendre ce manque d’engouement des Camerounais pour .cm alors que son coût d’enregistrement ne dépasse pas 7 000 FCFA ?

Selon Eric Josué Boumndjel, chef d’antenne régionale Antic de Douala pour les régions du Littoral et du Sud-ouest, le .cm souffre de préjugés et d’une crise de confiance. « Je pense qu’il y a un problème de confiance; ce n’est pas seulement dans les télécommunications.

Beaucoup de Camerounais ont l’impression que les produits étrangers sont meilleurs que ceux du pays », a analysé l’ingénieur hier 23 mars à Douala à la 2ème édition du forum Econuma dédié à la Petite et moyenne entreprise et à la TPME, avec pour thème « La transformation numérique de l’entreprise au Cameroun ».

En effet, le .cm offre beaucoup d’opportunités, si on regarde sa proximité avec d’autres extensions comme le .com, .cm, le .co, etc. Il permet la création d’emplois avec des activités connexes (registrar, développeurs de contenus locaux), le développement des contenus locaux et la baisse des cybercrimes. « Nous pensons que tous les promoteurs camerounais devraient avoir le .cm parce qu’il y va de la souveraineté de notre pays. On ne peut pas développer l’économie numérique avec le .com tout comme on ne peut pas développer l’agriculture de notre pays avec le cacao étranger. Pour développer l’économie de notre pays, il faut des contenus locaux, il faut l’extension locale », a martelé Eric Josué Boumndjel, ajoutant que le .cm a été activé le 29 avril 1995.

En regardant le potentiel qu’offre le .cm par rapport à d’autres extensions, l’on est en droit de penser que les statistiques d’enregistrement vont s’améliorer avec le temps. Bien plus, des projets visant à vulgariser ce nom de domaine est en cours avec notamment le déploiement de deux points d’échange interne à Yaoundé et Douala ; la mise en place d’une plateforme nationale de services de messagerie électronique ; la mise en place d’un portail gouvernemental dont un moteur de recherches.

Econuma a permis aux jeunes entrepreneurs de partager et découvrir les dernières tendances digitales pour réussir la transition numérique dans leur activité.

Pour cette seconde édition, les porteurs de projets ont également échangé sur les opportunités que peut offrir les atouts du numérique dans le développement d’une entreprise. Plusieurs groupes de télécommunications ainsi que des promoteurs de startup dans le domaine du numérique étaient aussi présents. Les acteurs de l’écosystème Tech au Cameroun ont par ailleurs exposé sur des solutions pratiques pour PME, afin de les amener à s’approprier de nouveaux usages professionnels, de tester la technologie made in Cameroon, d’explorer les nouveaux métiers du numérique et d’utiliser de nouveaux outils de productivité.