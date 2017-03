ESPAGNE-CAMEROUN-DIASPORA: LE 8 JUILLET 2017 A MADRID, LA MUSIQUE CAMEROUNAISE DANS SA DIVERSITÉ SERA A L'HONNEUR :: SPAIN Pour mieux entamer les vacances d'été 2017, il fallait une telle affiche pour faire rêver et faire évader les amoureux du show. Belka TOBIS, Mani BELA et Guy WATSON(Mignoncité) en Espagne, ça s'appelle: "LA GRAN NOCHE DE CAMEROUN A MADRID"; une belle trouvaille de Patrick MOUKALA et la reine mère CEKOBA: "LA GRANDE NUIT DU CAMEROUN A MADRID"

#NOCHEDECAMEROUN Un lieu et une date: l'HOTEL LAGUNA PARK Samedi 8 Juillet 2017 à Madrid en Espagne.

Et pour mieux relever cette soirée, tout une délégation parisienne conduite par Guy Legrand MAMBO, la Suisse conduite par la prestigieuse Sango Joséphine et le Cameroun par le couple AMOT.

N.B: Buffet libre offert à volonté jusqu'à 23h00

Info et réservation: 0034632240815 et 0034632720081