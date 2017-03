CAMEROUN :: Enquête : Ce qui est reproché à Akere Muna :: CAMEROON Deux tribunes libres publiées par l’ancien bâtonnier dans le quotidien le Jour seraient constitutives d’hostilité contre la patrie, d’apologie du terrorisme, de sécession, d’insurrection, d’atteinte à la sécurité de l’Etat et de révolution.

#AkereMuna L’ancien bâtonnier Akere Muna qui n’a pas pu honorer à la convocation du 20 mars pour indisponibilité, du fait de son absence du territoire national, s’est présenté vendredi dernier, 24 mars, au secrétariat d’Etat à la Défense, comme il l’avait promis dans un courrier adressé au patron du Sed, Jean Baptiste Bokam. Pour assurer sa défense, une vingtaine d’avocats s’est constituée. Au rang de ceux-ci, l’actuel bâtonnier Me Francis Ngnie Kamga, les anciens bâtonniers Me Yondo Mandengue Black, Me Patrice Monthe, Me Ben Muna, des membres du conseil de l’Ordre des avocats dont Me Tchakounté Patié, Me Claire Atangana Bikouna, Me Abdoul Bagui, pour ne citer que ceux-ci, qui l’ont assisté durant son audition.

Des avocats venus de Douala, de Bamenda et de Buea se sont joints à certains de leurs confrères de Yaoundé pour aller témoigner leur soutien à leur ancien bâtonnier au Sed. Une mobilisation de plus d’une soixantaine d’avocats. La salle d’audition s’est alors avérée trop étroite pour contenir tout ce monde. Quelques-uns y ont été autorisés.

Le lieutenant-colonel, Serges Aleokol, chef de service des recherches judicaires au Sed, qui a mené l’audition a signifié à Me Akere Muna et son important collectif de défense les charges qui ont été retenues contre l’avocat à cette phase de l’enquête préliminaire. L’interrogatoire qui a duré un plus de deux heures d’horloge a en effet porté sur deux tribunes libres publiées par Me Akere Muna dans le quotidien le Jour. Du fait des propos tenus dans ces tribunes, l’ancien bâtonnier est suspecté d’avoir posé des actes qui relèvent de l’hostilité contre la patrie, d’apologie du terrorisme, de sécession, d’insurrection, d’atteinte à la sécurité de l’Etat et de révolution .

Le changement est inévitable

« L’enquête à proprement parlé a été initiée par le Commissaire du gouvernement (Procureur, Ndlr) du Tribunal militaire de Yaoundé. J’ai répondu en toute honnêteté à toutes les questions qui m’ont été posées toujours en réaffirmant tout ce dont je demeure convaincu et défendant mes propos relayés dans les articles de presse », a fait savoir Me Akere Muna. Le premier article, objet des poursuites, a été publié le 19 décembre 2016 dans ces mêmes colonnes. Il est intitulé : « La nature inévitable du changement ».

« 75 à 80 % des Camerounais ont moins de 25 ans. Les jeunes Camerounais ont soif d’un avenir meilleur. C’est un idéal. Vous pouvez opprimer tous ceux que vous voulez, mais vous ne pouvez pas tuer un idéal. C’est la nature inévitable du changement. Un vent souffle et il se transforme lentement en tornade ; nous ne pouvons rien faire pour changer la direction de ce vent, mais nous pouvons certainement ajuster nos voiles pour arriver à notre destination. Nous pouvons jeter la responsabilité sur les sécessionnistes ou sur toute autre personne, même sur moi, puisque je suis désormais accusé ouvertement d’attiser le feu de la sécession. Les faits ne changeront pas. Pour reprendre les propos de Tony Robbins, « le changement est inévitable, le progrès est facultatif », écrivait Akere Muna.

Le second article publié le 10 janvier 2017 qui lui vaut également ces ennuis judiciaires a pour titre : « Le Cameroun est un et indivisible : Quel Cameroun ? ». Dans cette tribune, Akere Muna, affirme sentencieux, « si nous voulons consolider notre unité, c’est le vrai Cameroun que nous devons affronter.

Nous devons nous parler en face, en toute franchise, en toute honnêteté et sans détours. Si nous continuons à renier l’histoire, alors nous ne serons jamais unis. Les divisions persisteront et nous perdrons la paix qui nous est si chère ». Des articles écrits dans le contexte de la crise anglophone. Après l’audition au cours de laquelle les enquêteurs ont fait preuve de beaucoup de délicatesse et d’égards vis-à-vis du suspect, Me Akere Muna et ses conseils ont été reçus par le secrétaire d’Etat à la Défense chargé de lagendarmerie, Jean Baptsite Bokam.

Au terme de la matinée passée au Sed, Akere Muna a reçu ses confrères à son domicile de Bastos autour d’un verre de convivialité en signe de remerciements pour cette mobilisation. « Permettez-moi d’exprimer ma gratitude pour les marques d’attention et de soutien dont j’ai pu faire l’objet sur la toile et au-delà.

A ceux qui s’inquiétaient pour ma sécurité et qui m’ont suggéré de rester hors du Cameroun, je vous dis merci de vous être soucier de moi. Cependant, ma conscience demeure mon juge et je suis convaincu de n’avoir commis aucun délit. J’aime mon pays et je continuerai toujours à m’exprimer dans l’intérêt d’un avenir meilleur », l’avocat des leaders anglophones confrontés à la justice.