CAMEROUN :: Cinq présumés preneurs d’otage interpellés à Batouri :: CAMEROON Ils sont soupçonnés d’avoir enlevé le Pdg de la Stbk à qui ils voulaient arracher une rançon.

#JeanFélixAtangana Cinq présumés preneurs d’otage ont été présentés à la presse, vendredi 24 mars 2017 à la légion de gendarmerie de l’Est à Bertoua. Il s’agit de Martial Zang, le supposé commanditaire du coup, Jean Félix Atangana, le chef de gang et ses acolytes Michel Njeukam, Simon Pierre Oko et Denis Guy Eto. Selon le colonel Joseph Enow Eyong, commandant de la légion de l’Est, ces présumés malfrats ont braqué le directeur général de la Société de transformation du bois de la Kadey (Stbk) dans son domicile à Batouri le 20 mars 2017.

«De retour de son bureau aux environs de 19 heures et 30 minutes, Justin Makandop aperçoit depuis son salon quatre individus aborder l’un des vigiles en faction au portail. Ces derniers le maîtrise tout comme le cuisinier de la maison qui voulait s’enquérir de la situation. Une fois au salon, Jean Félix Atangana, le chef de gang, pointe son arme sur le propriétaire des lieux et le tient en respect», explique le colonel.

Sans perdre le temps, les malfrats armés de trois pistolets automatiques déclinent l’objet de leur visite et intiment l’ordre à leur victime de les conduire dans sa chambre et de donner tout ce qu’il possède comme argent. Sans résister, Justin Makandop dit à ses bourreaux «je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez néanmoins, je ne garde pas l’argent à la maison. L’argent se trouve au bureau qui n’est pas loin de ma résidence. Si vous êtes d’accord, je vous y conduit».

C’est ainsi que les assaillants acceptent la proposition. Entre temps, le deuxième vigile qui a échappé au regard des malfrats et qui suivait leurs mouvements cachée près d’une autre façade de la maison, escalade la barrière et se rend à la gendarmerie.

Alerté, le chef d’escadron Parfait Nanga Ayissi, commandant de compagnie de Batouri à son tour informe sa hiérarchie. Pendant que le commandant de brigade Mvondo prend des dispositions pour intervenir, il voit le véhicule du directeur général de la Stbk, traverser la brigade à toute vitesse. Sans prendre le risque de tirer, il emprunte une moto et se lance à leur poursuite.

Lorsque les malfrats s’aperçoivent qu’ils étaient poursuivis, ils disent à leur victime de ne plus entrer dans l’enceinte de la société. Voyant leur opération échouer avec des gendarmes à leurs trousses, les malfrats prennent la fuite. Par la suite, tous ces présumés malfrats sont cueillis par le dispositif placé le long de la route qui mène à Bertoua et sur l’axe qui relie Batouri à Ngoura au pont et le long du fleuve Kadéy.