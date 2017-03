CAMEROUN :: Ministère des Postes et Télécommunications : Voici comment le chauffeur du Sg a volé la voiture du Dag :: CAMEROON Alors qu’il venait d’être nommé Directeur des Affaires générales (Dag) du ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel) le 21 septembre 2016, Germain Koukolo Koukolo, voit sa voiture de service, volée en mi-décembre. Camer.be a retracé pour vous, le film de l’évenement.

#GermainKoukolo En décembre dernier, à quelques jours de la fête de Noël, une histoire de vol de grosse cylindrée, a secoué le ministère des Postes et Télécommunications. En fait, l’affaire dit-on, à cause du contexte de passation de service en fin septembre 2016 entre Emmanuel Nyangono le Dag sortant et Germain Koukolo Koukolo le Dag entrant, a alimenté polémique, méfiance, suspicion et même médisance gratuite.

La voiture volée, appartient à Germain Koukolo Koukolo le nouveau Dag du Minpostel, lequel, nous dit-on, l’avait reçu trois mois avant le forfait, de son prédécesseur Emmanuel Nyangono. La voiture de luxe, apprend-on, disparait alors comme par enchantement. Dans un premier temps, les chauffeurs des deux Dag (entrant et sortant), sont mis aux arrêts. Innocentés, leur exploitation permet cependant aux gendarmes de suivre une autre piste. Celle du chauffeur du secrétaire général (Sg) du Minpostel. En fait, mécanicien diéséliste de formation, le chauffeur d’Armand Ndjodom, l’apprend alors votre journal, a eu à conduire la voiture du Dag à un moment donné. Une période qui à en croire les gendarmes, lui avait permis de faire le double des clés.

C’est ainsi qu’en décembre, comme annoncé plus haut, le chauffeur du Sg, vole aisément la voiture du Dag du Minpostel. Le chauffeur- mécanicien, nous confie-t-on, prend alors le soin de casser la caméra de surveillance placée au niveau du parking qui héberge la voiture convoitée. Seulement, apprend-on de l’enquête policière, le chauffeur délinquant, a oublié que la mémoire de la caméra, est aussi logée au niveau de la délégation générale à la Sûreté nationale.

« Cuisinée », la caméra montre le film du vol du bolide par le chauffeur du Sg du Minpostel. Un boulevard qui permettra aux gendarmes de retrouver la voiture incriminée, dans un garage du quartier Obili à Yaoundé. Un Coin réputé être la meilleure « clinique » pour la métamorphose des voitures volées, à cause affirme-t-on, de très habiles tôliers anglophones qui y exercent.croit-on savoir, était alors en voie de transformation pour ne plus jamais être reconnue comme telle.

Depuis le le 24 décembre que la voiture du Dag du Minpostel a été retrouvée, le chauffeur du Sg de l’administration éponyme, en compagnie de ses complices, est pensionnaire de la terrible, terrifiante et inhumaine prison centrale de Yaoundé – Kondengui. L’affaire, avance-t-on, n’a pas encore été jugée par les instances judiciaires habilitées.

Seulement, de cette histoire rocambolesque, des indiscrétions parvenues à la rédaction de Camer.be, subodorent que pour ce feuilleton de véhicule volé, certaines langues haineuses et rancunières au sein du Minpostel, avaient tôt fait d’imputer l’affaire à Emmanuel Nyangono, le Dag sortant. Heureusement pour lui qu’il en est sorti blanc comme neige, sans tâche, ni impureté !