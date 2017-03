CAMEROUN :: Crise Anglophone : 02 millions FCFA de rançon exigée aux manifestants pour ne pas être arrêtés et conduits à Yaoundé :: CAMEROON Ainsi s’est exprimé hier samedi 25 mars 2017 à Yaoundé, John Fru Ndi le président du Social democratic front (Sdf), lors de la tenue de son National executive comittee (Nec), lequel exige aussi la libération inconditionnelle des leaders arrêtés, et est en favorable au fédéralisme.

#JohnFru Bâti à quelques encablures de l’université de Yaoundé II (Soa), le domicile de John Fru Ndi, a abrité hier samedi, le Nec du Sdf, instance dirigeante de ce parti d’opposition camerounaise. Devant les Hommes de média venus pour la conférence de presse de fin des travaux, John Fru Ndi relativement à la crise qui secoue la partie anglophone du Cameroun depuis quasiment six mois, s’est ouvertement prononcé pour le fédéralisme.

« Plusieurs pays prospères dans le monde, ont pour mode de gouvernance, le fédéralisme, et n’ont aucun problème. Le fédéralisme est mal expliqué aux Camerounais », dira-t-il, citant le Canada, l’Allemagne, la Suisse, les Etats-Unis en exemple.

Pour le chairman du parti de la Balance, le fédéralisme, est accélérateur de développement. Il confère le pouvoir au peuple. « L’hypercentralisation du pouvoir à Yaoundé par les francophones, a tué beaucoup de projets dont devaient profiter les populations des régions anglophones. Sous le régime du régime de Paul Biya, méritocratie et redevabilité ont disparu. Le Sdf dit qu’il est temps que le Cameroun revienne au fédéralisme », a scandé John Fru Ndi.

Le Sdf, au compte des résolutions ayant sanctionné son Nec, demande aussi la révision complète des systèmes scolaires et judiciaires camerounais, notamment, la création d’une section de la Common Law à l’Enam ainsi qu’à la Cour suprême. John Fru Ndi dénonce avec regret, la rançon de deux millions FCFA exigée à certains manifestants de Bamenda et de Buea, par les forces de l’ordre et de sécurité, pour ne pas être arrêtés et conduits à Yaoundé.

« Comment, comprendre qu’un anglophone qui n’a jamais vécu dans une région francophone, est entendu par des gendarmes francophones qui à la fin, lui demandent de signer un procès-verbal pour lequel il n’en sait vraiment rien !? », se demande le leader du Sdf. Et de renchérir : « Beaucoup d’anglophones ont été arrêtés pour rien, juste parce qu’ils défilaient dans les rues, sans avoir endommagé quelque chose ».

Interrogé sur une candidature possible de Joshua Osih au compte du Sdf pour l’élection présidentielle de 2018, John Fru rétorque que « Cela n’est pas qu’une affaire du seul Joshua Osih. C’est une ambition légitime pour tous les militants du Sdf ». Demandant la libération sans condition des leaders de la contestation anglophone, notamment des avocats et des enseignants, le chairman condamne l’usage excessive de la force des militaires qui devant des manifestants désarmés, n’ont pas hésité à tirer sur eux, et à les tuer. « Je veux être libre et espérer que l’arme que le militaire est là pour me protéger, et non pour me tuer », dira-t-il.

Et sur la crise qui secoue la circonscription régionale Sdf du Centre où les militants contestent les instances dirigeantes dont les mandats ont expiré depuis 18 mois, John Fru Ndi a promis des élections pour un avenir proche, avant d’ajouter que d’autres régions comme l’Est, connaissent les mêmes problèmes.