Cameroun: Epidémie de méningite à Yaoundé :: CAMEROON Une dizaine de cas déclarés en dix jours dans la capitale. Aucune autorité sanitaire camerounaise ne s’est encore exprimée sur le sujet. De source digne de foi, pourtant, des cas de méningite auraient été détectés au Cameroun, et plus précisément dans la capitale Yaoundé depuis au moins une semaine.

#CasSuspects La consigne aurait même été donnée au corps médical de ne pas divulguer cette information. Certainement pour ne pas créer la psychose au sein des populations, nous a précisé sous anonymat un cadre en service dans un hôpital de Yaoundé.

De source bien informée, 8 cas de méningite ont été déclarés à l’hôpital de district d’Efoulan (arrondissement de Yaoundé 3e) entre le 10 et le 19 mars dernier.

L’hôpital central de Yaoundé aurait, quant à lui, détecté 6 cas. Trois autres malades seraient suspectés de méningite dans cette formation hospitalière.

Des ponctions lombaires ont été effectuées et les résultats sont attendus.

Dans le district de santé de Nkolndongo, un centre des opérations des urgences sanitaires a été activé à la suite de la déclaration de deux cas suspects de méningite à la prison centrale de Yaoundé le 09 mars dernier.

Au total, 23 cas suspects de méningite ont été enregistrés dans ce district de santé, avec 9 décès.

Sans attendre une communication particulière des autorités camerounaises et en l’absence de toute information venant du ministère de la Santé publique, certaines représentations diplomatiques ont d’ores et déjà mis en garde leurs ressortissants au Cameroun. C’est le cas notamment de la France, dont certains ressortissants ont reçu des messages de leur ambassade à Yaoundé les informant qu’elle avait «eu connaissance de plusieurs cas de méningite à méningocoque W135 ». « Elle recommande à ses ressortissants de vérifier leur couverture vaccinale. Le cas échéant, il est possible de se rendre dans les centres de vaccination internationaux (à Yaoundé : Centre Pasteur du Cameroun) pour une mise à jour.

