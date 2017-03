Interpellation:Le Pape somme Paul Biya de régler la crise anglophone au Cameroun :: CAMEROON Le communiqué publié par le Vatican jeudi dernier appelle au respect des droits humains et des minorités au Cameroun. Pour le pape François, les autorités camerounaises doivent trouver une solution à la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis le mois de novembre dernier.

#DroitsHumains Le souverain pontife l’a fait savoir au président camerounais, en se rangeant clairement du côté de la minorité anglophone qui a posé un certain nombre de revendications.

L’échange entre les deux hommes a porté, à côté d’autres sujets, sur « l’importance de favoriser la cohésion nationale, en valorisant la richesse des traditions historiques et culturelles variées du pays dans le respect des droits humains et des droits des minorités ».

Une formulation qui renvoie à la situation vécue par les populations camerounaises des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais on notera bien l’allusion faite au « respect des droits humains et des

droits des minorités », alors qu’une trentaine de personnes sont actuellement jugées au Tribunal militaire de Yaoundé pour avoir revendiqué leurs droits.

Bien plus, les interpellations se poursuivent dans les régions en crise.

Le silence (embarrassé ?) de la présidence

Il n’est pas sûr que le chef de l’Etat camerounais s’attendait à pareil discours de la part du Pape qu’il rencontrait pour la deuxième fois, après l’audience d’octobre 2013 au Vatican. Toutefois, certains médias indiquaient déjà, à la suite de l’annonce de cette visite par le secrétaire général de la présidence de la République, que Paul Biya avait été convoqué par le pape au sujet de la crise dans les régions anglophones. « Une source proche de la présidence de la république indique qu'il a été convoqué par le souverain pontife pour discuter de la crise anglophone. Selon cette même source, le Pape veut échanger avec le président Biya pour voir dans quelle mesure une solution pacifique pourra être trouvée à cette crise qui dénature l’image du Cameroun à l’extérieur », écrivait jeudi le site www.dailynewscameroon.com

Et au lendemain de la rencontre, le site de la présidence de la République du Cameroun s’est bien gardé de faire quelque allusion à l’interpellation sur le respect des droits humains et des droits des minorités.

Le compte rendu fait sur www.prc.cm se contente d’évoquer l’entretien de 30 minutes et la belle photo prise entre le couple présidentiel. Sans rien dire du contenu des échanges : « Rien n’a filtré de l’entretien à huis clos entre le Chef de l’Etat et le Souverain pontife. Toutefois, cette nouvelle rencontre traduit l’excellence des relations que le Cameroun entretient avec l’Etat de la Cité du Vatican, mieux de la proximité autant diplomatique que spirituelle que Paul BIYA cultive avec les pontificats successifs de Jean Paul II, Benoît XVI et François ».

Et contrairement à son habitude, la présidence de la République n’a pas fait de communiqué pour rendre compte de la visite au Vatican.

